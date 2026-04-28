Volodimir Zelenski z ostro kritiko nad Izrael

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je Izraelu danes namenil ostro kritiko, ker sprejema pošiljke ukrajinskega žita, ki ga je domnevno ukradla Rusija. Slednja po navedbah ukrajinskih oblasti nezakonito izvaža kmetijske pridelke z ukrajinskih ozemelj, ki jih je Moskva okupirala od februarja 2022.

"To ni in ne more biti zakonit posel"

"Še eno plovilo, ki prevaža takšno (domnevno ukradeno) žito, je prispelo v pristanišče v Izraelu in se pripravlja na raztovarjanje. To ni – in ne more biti – zakonit posel," je v izjavi na družbenem omrežju X danes zapisal Zelenski. Izraelske oblasti po njegovih besedah ne morejo ne vedeti, katere ladje prihajajo v njihova pristanišča in kakšen tovor prevažajo.

"Rusija sistematično zasega žito na začasno okupirani ukrajinski zemlji in njegov izvoz organizira s pomočjo posameznikov, povezanih z okupatorji," je poudaril Zelenski.

"Ukrajina je po diplomatski poti sprožila vse potrebne ukrepe za preprečitev takšnih incidentov. A vseeno vidimo, da še eno takšno plovilo ni bilo ustavljeno," je v objavi na omrežju X med drugim zapisal Zelenski. Dodal je, da pripravljajo sankcije tako proti tistim, ki prevažajo ukrajinsko žito, kot tudi proti tistim, ki poskušajo kovati dobičke na ta račun. Omenil je še, da se bodo usklajevali z evropskimi partnerji.

Diplomatski spor med Ukrajino in Izraelom je izbruhnil, potem ko je izraelski časopis Haaretz v nedeljo poročal, da so bila v Izraelu letos raztovorjena štiri plovila z žitom z okupiranih ukrajinskih ozemelj. Še eno takšno plovilo je v nedeljo zjutraj prispelo v Hajfo in naj bi čakalo na raztovor, je poročal časopis, ki ga povzema BBC. Foto: AP / Guliverimage

Kijev je v ponedeljek napovedal, da bo zaradi dostave pošiljke domnevno ukrajinskega žita v pristanišče Hajfa na pogovor poklical izraelskega veleposlanika, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Izraelski zunanji minister Gideon Sar je na današnji novinarski konferenci dejal, da Kijev ni predložil dokazov za svojo trditev, da Izrael prejema žito, ki naj bi ga ukradla Rusija. Poleg tega ukrajinske oblasti niso vložile zahteve za pravno pomoč glede te zadeve, je še dodal.

"Tega raje ne bi komentirali niti se ne bi vpletali v to zadevo," je danes novinarjem dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Ocenil je, da morata ta spor rešiti Ukrajina in Izrael, poroča AFP.

Po navedbah britanskega BBC je Rusija v preteklosti zanikala krajo ukrajinskega žita.

V izmenjavi zapornikov Minsk izpustil novinarja, nagrajenega z nagrado Saharov



V izmenjavi zapornikov je Belorusija danes izpustila dva Moldavca in tri Poljake, med njimi uglednega poljsko-beloruskega novinarja Andrzeja Poczobuta, lanskega dobitnika nagrade Saharov za svobodo misli, so sporočili ameriški in poljski predstavniki. Poljska je v zameno med drugim izpustila ruskega arheologa, ki ga je nameravala izročiti Kijevu.



Odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa za Belorusijo John Coale je na omrežju X sporočil, da "je s svojo ekipo pomagal zagotoviti izpustitev treh Poljakov in dveh Moldavcev".



Poljski premier Donald Tusk pa je pred tem na družbenih omrežjih sporočil, da je "Andrzej Poczobut svoboden" po izmenjavi, ki je bila rezultat "dvoletne kompleksne diplomatske igre", v kateri so sodelovale poljske službe ob podpori mednarodnih partnerjev, kot so ZDA, Romunija in Moldavija. Objavil je tudi fotografijo, ko je novinarja pozdravil na meji, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

Rusko-ukrajinski napadi zahtevali nove žrtve

V napadih ukrajinske vojske z droni so bili danes v ruski obmejni regiji Belgorod ubiti najmanj trije civilisti, trije pa ranjeni. V sosednji regiji Brjansk je umrla ena oseba. Iz Ukrajine so medtem poročali o dveh smrtnih žrtvah v regijah Dnipropetrovsk in Harkov, poročajo tuje tiskovne agencije.

Ukrajinske zračne sile so danes sporočile, da so ponoči nad državo prestregle 95 od skupno 123 ruskih dronov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Iz Kijeva medtem poročajo o dnevnih napadih ruskih dronov na prestolnico. Po navedbah mestnih oblasti sta bili v napadih poškodovani dve osebi.

Guverner ruske regije Belgorod Gladkov je na družbenem omrežju Telegram sporočil, da so se omenjene žrtve napadov z ukrajinskimi droni v treh različnih vaseh peljale z avtomobilom. V enem od napadov je v vozilu umrl zakonski par, v drugem pa moški.

Po uradnih podatkih je v tej obmejni ruski regiji v ukrajinskih napadih letos umrlo okoli 60 ljudi.

V ruski rafineriji izbruhnil požar

Rusko obrambno ministrstvo pa je sporočilo, da so sistemi zračne obrambe ponoči prestregli in uničili 186 ukrajinskih dronov nad več ruskimi regijami ter nad Črnim in Azovskim morjem, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

V rafineriji nafte v črnomorskem obmorskem mestu Tuapse na jugu Rusije je medtem danes izbruhnil požar, ko so na rafinerijo padli ostanki ukrajinskega drona, so sporočile lokalne oblasti. Rafinerija je bila tarča napada že prejšnji teden, ko požara, ki je povzročil strupen dež, niso mogli pogasiti več dni.

At least four fuel tanks are burning in Tuapse after the attack



OSINT analysts from “CyberBoroshno” say drones hit the refinery itself this time, not just the storage tanks as before.



There is a risk the fire could spread to nearby tanks. pic.twitter.com/pUwksPgiGa — NEXTA (@nexta_tv) April 28, 2026

Od začetka invazije na Ukrajino februarja 2022 Rusija redno napada cilje po vsej Ukrajini, vključno s ključno infrastrukturo. V odgovor Kijev izvaja napade v Rusiji, po lastnih navedbah samo na vojaške objekte in energetsko infrastrukturo, da bi zmanjšal sposobnost Moskve za financiranje vojne.