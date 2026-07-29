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Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
29. 7. 2026,
9.52

Osveženo pred

25 minut

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Natisni članek
Volodimir Zelenski Donald Trump Vojna v Ukrajini raketa Patriot

Sreda, 29. 7. 2026, 9.52

25 minut

Zelenski: Trump Ukrajini odobril proizvodnjo raket patriot

Avtorji:
R. K., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Volodimir Zelenski | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump se je strinjal, da Ukrajini podeli licence za proizvodnjo raket za sisteme zračne obrambe patriot, je v torek med obiskom v Washingtonu za televizijo Fox News dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Omenjenih raket naj bi ZDA zaradi spopadov z Iranom primanjkovalo.

"Danes smo imeli zelo dober sestanek s predsednikom Trumpom. Strinjal se je, da nam bo podelil licence," je v pogovoru za Fox News povedal Zelenski, povzemajo tuje tiskovne agencije.

Ameriška stran se na navedbe še ni odzvala. Trump, ki je v torek v Beli hiši gostil tudi izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, je po srečanju z ukrajinskim predsednikom na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da je to potekalo zelo dobro in da so govorili o "mnogih stvareh".

Spopadi se zaostrujejo

Do srečanja je prišlo v času okrepljenih spopadov med Rusijo in Ukrajino. Strani v zadnjih tednih stopnjujeta napade z droni in raketami dolgega dosega, medtem ko ameriška prizadevanja za končanje vojne niso prinesla brez vidnejšega napredka.

Trumpov odnos do Ukrajine je bil ob začetku njegovega mandata precej oster. Med drugim je Trump ustavil neposredne dobave ameriškega orožja Ukrajini in jih nadomestil z modelom, po katerem evropske države kupujejo ameriško orožje za potrebe ukrajinskih sil.

Od odmevnega srečanja predsednikov v Beli hiši februarja lani, ko je Trump Zelenskemu očital nehvaležnost za ameriško pomoč in ga obtožil, da tvega tretjo svetovno vojno, so se njuni odnosi občutno izboljšali. Ob njunem zadnjem srečanju v Turčiji ga je medtem pohvalil za izjemno opravljeno delo in napovedal dodelitev pravic za izdelavo raket patriot.

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