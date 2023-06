Zelenski šokiran nad odzivom Združenih narodov in Rdečega križa #vŽivo

Poudarki dneva:



Uničenje jezu Kahovka na jugu Ukrajine bo imelo katastrofalne učinke na premike min na prizadetem območju, je v sredo posvaril Rdeči križ. Gre za še eno od nevarnosti, ki po razlitju vode iz jezu grozijo okoliškim krajem, pri čemer ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pogreša pomoč Združenih narodov in Rdečega križa.

Mednarodni odbor Rdečega križa je v zadnjih mesecih sodeloval v operaciji odstranjevanja min v Ukrajini, pri čemer so poskrbeli tudi za natančno označevanje minskih polj. Doslej so poznali lokacijo min, sedaj pa je ne več, je v sredo opozoril vodja pristojne enote pri organizaciji Erik Tollefsen.

Vedo zgolj, da jih je voda odnesla s sabo. "To je razlog za veliko zaskrbljenost, saj ne bodo vplivale le na prebivalstvo, ampak tudi na vse, ki prihajajo na pomoč," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal na dogodku ob predstavitvi novega drona, ki s pomočjo umetne inteligence locira mine in druge eksplozivne ostanke vojne.

Združeni narodi so že v torek posvarili pred tveganji, ki jih po razlitju vode iz jezu predstavljajo mine. Teh je po Ukrajini ogromno. Kot so v sredo glede tega opozorili pri Rdečem križu, poplavne vode ne bodo poškodovale ali onesposobile eksplozivnih naprav, kar pomeni, da bi lahko predstavljale grožnjo še več desetletij.

Gre za še eno od številnih nevarnosti, ki po torkovem uničenju jezu in obsežnih poplavah grozijo okoliškemu območju. Vrstijo se svarila pred humanitarno katastrofo, med drugim zaradi pomanjkanja pitne vode, uničenja kmetijskih površin in jedrske varnosti, saj nuklearka v bližnjem Zaporožju iz akumulacijskega jezera v sklopu hidroelektrarne dobiva vodo za hlajenje.

Na nujnost ukrepanja je Zelenski v telefonskem pogovoru opozoril tudi francoskega predsednika Emmanuela Macrona, ki je napovedal, da bo Francija nemudoma poslala pomoč. O razmerah v Ukrajini po uničenju jezu bodo danes razpravljali tudi na posebnem odboru zveze Nato, je v sredo napovedal generalni sekretar Jens Stoltenberg.

Krivdo za uničenje jezu Rusija in Kijev zvračata druga na drugo. Ukrajina trdi, da gre za teroristično dejanje Moskve in vojni zločin, medtem ko ruska stran govori o ukrajinski sabotaži.

"Odgovora nismo prejeli. Šokiran sem," je dejal Zelenski za nemška časopisa Bild in Die Welt ter Politico o odzivu Združenih narodov in Rdečega križa po uničenju jezu v Kahovki, kjer je ogroženih več deset tisoč ljudi.

"Ruski okupatorji niti ne poskušajo pomagati tem ljudem, pustili so jih umreti," je v videoposnetku, objavljenem na Telegramu, dejal premier Denis Šmihal in pozval mednarodne humanitarne organizacije k nujni pomoči.

