Ruski predsednik Vladimir Putin naj bi po septembrskih parlamentarnih volitvah začel novo obsežno mobilizacijo in vpoklical od 300 tisoč do 500 tisoč novih vojakov, je v intervjuju za britansko televizijo Sky News dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Navedel je, da informacije temeljijo na podatkih ukrajinskih obveščevalnih služb.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v 40-minutnem intervjuju za britansko televizijo dejal, da ruski predsednik Vladimir Putin ni pripravljen končati vojne v Ukrajini in da namerava mobilizacijo okrepiti po volitvah v rusko državno dumo, predvidoma v začetku oktobra.

Po njegovih besedah Kremelj mobilizacije najverjetneje ne bo razglasil za odprt in vsedržavni vpoklic, ker se zaveda nasprotovanja dela ruske javnosti.

"Putin ni pripravljen ustaviti te vojne. Imamo obveščevalne podatke, da se pripravlja na mobilizacijo," je dejal Zelenski. Ocenil je, da bi lahko Rusija mobilizirala od 300 tisoč do 500 tisoč ljudi.

Zelenski svari pred slabo usposobljenimi vojaki

Ukrajinski predsednik je opozoril, da bi tako obsežen vpoklic pomenil veliko nevarnost za Ukrajino, čeprav Rusija novih vojakov po njegovem mnenju ne bi mogla dovolj hitro usposobiti.

Zelenski pričakuje, da bi bili številni mobilizirani na bojišče poslani slabo pripravljeni, kar bi vodilo v velike izgube. Dodal je, da mobilizacija tolikšnega števila ljudi za Putina tehnično ne bi bila posebej zahtevna, lahko pa bi mu povzročila težave v notranji politiki.

Zahodne partnerice Ukrajine je zato pozval k dodatnim sankcijam proti Rusiji. Po njegovih besedah bi bilo treba pred morebitnim začetkom mobilizacije povečati pritisk na rusko vojaško proizvodnjo ter omejiti dostop Moskve do orožja, goriva in logističnih zmogljivosti.

Kremelj je načrte zanikal

Trditev Zelenskega za zdaj ni mogoče neodvisno preveriti. Kremelj je še 21. julija zanikal, da pripravlja novo mobilizacijo državljanov.

Ruske oblasti po mobilizaciji leta 2022 nove vojake večinoma pridobivajo s pogodbami, visokimi plačami in enkratnimi denarnimi nagradami. Neodvisni ruski mediji medtem poročajo, da je pridobivanje prostovoljcev vse težje in da se je število novih pogodbenih vojakov letos zmanjšalo. Viri blizu ruske predsedniške administracije so navajali, da oblasti preučujejo različne možnosti za povečanje števila pripadnikov vojske, vendar končna odločitev o novi mobilizaciji še ni bila sprejeta.

Putin je septembra 2022 razglasil tako imenovano delno mobilizacijo, v okviru katere je bilo po uradnih navedbah vpoklicanih 300 tisoč rezervistov. Ukrep je sprožil proteste, več deset tisoč Rusov pa je zaradi strahu pred vpoklicem zapustilo državo.

Vse več Rusov podpira mirovna pogajanja

Morebitna nova mobilizacija bi bila za Kremelj politično tvegana tudi zaradi spreminjanja razpoloženja v ruski javnosti.

Junijska raziskava ruskega inštituta za raziskavo javnega mnenja Levada je pokazala, da približno dve tretjini Rusov podpira začetek mirovnih pogajanj, medtem ko nadaljevanje vojaških operacij podpira nekaj več kot četrtina vprašanih. Hkrati ostaja splošna podpora delovanju ruskih oboroženih sil visoka.

Upada tudi Putinova priljubljenost, čeprav ta še vedno ostaja visoka. Po podatkih državnega inštituta Vseruski center za preučevanje javnega mnenja (VTsIOM) je konec junija njegova podpora v enem tednu upadla s 70,4 na 66,9 odstotka, kar je bil najizrazitejši tedenski padec po začetku ruske invazije na Ukrajino. Raziskava centra Levada je njegovo junijsko podporo ocenila na 74 odstotkov, maja pa je znašala 79 odstotkov.