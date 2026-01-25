Zelenski pozval zaveznice: Okrepite ukrajinsko zračno obrambo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zaveznice danes znova pozval, naj okrepijo ukrajinsko zračno obrambo v času, ko Rusija izvaja obsežne napade na ukrajinsko energetsko infrastrukturo. Rusija in Ukrajina sta medtem ponoči nadaljevali medsebojne napade z droni.

Poudarki dneva:



14.30 Zelenski po novih ruskih napadih pozval k okrepitvi ukrajinske zračne obrambe

"Samo ta teden so Rusi izstrelili več kot 1.700 dronov, več kot 1.380 vodenih bomb in 69 raket. (...) Zato vsak dan potrebujemo rakete za protiletalsko obrambo in nadaljujemo sodelovanje z ZDA in Evropo, da bi zagotovili močnejšo zaščito našega zračnega prostora," je na družbenem omrežju X zapisal Zelenski.

Podobno kot v preteklih zimah med vojno je Rusija tudi letos okrepila napade na energetske objekte, zaradi česar so mnogi v Ukrajini ostali brez elektrike, ogrevanja ali vode. Ruski napadi so še posebej prizadeli Kijev, kjer je po navedbah župana Vitalija Klička 1.676 stanovanjskih stavb trenutno brez ogrevanja.