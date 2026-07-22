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Avtor:
R. K.

Sreda,
22. 7. 2026,
6.33

Osveženo pred

3 minute

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Natisni članek
Ukrajina Volodimir Zelenski

Sreda, 22. 7. 2026, 6.33

3 minute

Zelenski po več dneh protestov odstavil vrhovnega poveljnika ukrajinske vojske Oleksandra Sirskega

Avtor:
R. K.

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Volodimir Zelenski | Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je podlegel pritiskom državljanov. | Foto Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je podlegel pritiskom državljanov.

Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je po več dneh protestov v državi odstavil vrhovnega poveljnika ukrajinske vojske Oleksandra Sirskega. Na njegovo mesto je imenoval dozdajšnjega poveljnika Združenih sil Mihajla Drapatija, poroča BBC.

Prejšnji teden je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odstavil obrambnega ministra Mihajla Fedorova. To je sprožilo oster spor med zagovorniki tehnološko usmerjene vojaške reforme in uveljavljenim vojaškim vodstvom pod Sirskim. Podporniki Fedorova so odšli na ulice in zahtevali, da s položaja odide vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Oleksander Sirski

Za razliko od Sirskega si je Fedorov prizadeval za modernizacijo ukrajinske vojske, ob svoji razrešitvi pa je vojaško vodstvo obsodil, da ga pri tem ovirajo, med drugim s političnimi spletkami, za katere je trdil, da delijo državo. Poleg demonstrantov je imel Fedorov podporo tudi pri večini vojakov. Na drugi strani pa je Sirski ostro kritiziral Fedorova in izjavil, da ima ta izkušnje z digitalnim trženjem in da ni nikoli služil v vojski, zaradi česar številnih nalog oboroženih sil ne razume v celoti. 

Nekateri so opozorili, da bi lahko nezadovoljstvo državljanov ogrozilo enotnost Ukrajine. Kot smo že poročali, je 28-letni vojak na južni ukrajinski fronti za New York Times izrazil zaskrbljenost, da ta boj za oblast lahko predstavljal večjo nevarnost za njegovo državo kot karkoli, kar bi Moskva lahko ponudila ukrajinski vojski. "Trenutno se soočamo neposredno s sovražnikom. Mislili smo, da za našim hrbtom, v zaledju, ni sovražnikov. A kot se je izkazalo, obstajajo tudi tam," je dejal.

Zelenski podlegel pritiskom

Po več dneh protestov je Zelenski podlegel pritiskom in Sirskega odstavil s položaja. V torek zvečer je na družbenih omrežjih objavil videoposnetek, v katerem se je Sirskemu zahvalil za njegovo uspešno opravljeno delo in obrambo Kijeva ter sporočil, kdo ga bo nasledil. "Odločil sem se, da bo Mihajlo Drapati postal novi vrhovni poveljnik oboroženih sil Ukrajine," je sporočil Zelenski.

43-letni Drapati je izkušeni vojaški poveljnik. "Delal bom odgovorno, s polno osredotočenostjo in s spoštovanjem do ljudi, ki danes branijo našo državo," je po imenovanju zapisal na Facebooku in se Sirskemu zahvalil "za njegovo dosledno delo za krepitev ukrajinske vojske". 

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