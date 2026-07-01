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Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
1. 7. 2026,
9.35

Osveženo pred

47 minut

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Natisni članek
Ukrajina Rusija vojna Volodimir Zelenski Vladimir Putin

Sreda, 1. 7. 2026, 9.35

47 minut

Vojna v Ukrajini

Zelenski odločen: Rusija mora končati vojno

Avtorji:
Sa. B., STA

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Volodimir Zelenski | "Mir je nujen (...). Rusija mora končati vojno. Rusko vodstvo pa ima vse možnosti, da to stori," je na omrežju X zapisal Volodimir Zelenski. | Foto Reuters

"Mir je nujen (...). Rusija mora končati vojno. Rusko vodstvo pa ima vse možnosti, da to stori," je na omrežju X zapisal Volodimir Zelenski.

Foto: Reuters

Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na cilje v Ukrajini. V regiji Dnipropetrovsk je bila ubita ena oseba, več ljudi pa je bilo ranjenih. Tarče napadov je bilo med drugim tudi pet bencinskih črpalk, iz regije prav tako poročajo o več požarih.

"Ena ženska je umrla, tri osebe pa so bile ranjene. Sovražnik je ponoči napadel pet bencinskih črpalk po vsej regiji," je sporočil guverner regije Dnipropetrovsk Oleksandr Ganža in dodal, da je na več lokacijah po napadih izbruhnil požar, navaja ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform.

Zelenski: Mir je nujen. Rusija mora končati vojno.

Tarča ruskih napadov je bila tudi regija Zaporožje. Kot je danes sporočil guverner Ivan Fedorov, so ruske sile regijo napadle z drsnimi bombami, pri čemer je bila ranjena ena oseba. O bombnih napadih so oblasti v Zaporožju poročale že v torek, ko sta bili ubiti dve osebi, še 15 pa je bilo ranjenih.

Ukrajinska vojska je sicer ponoči skupno sestrelila eno rusko vodeno raketo in 130 dronov. V zgodnjih jutranjih urah pa je izvedla tudi lastne napade na Rusijo, med drugim na vojaški objekt v ruskem mestu Penza, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo komponent za rakete, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Napad je potrdil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, ki je na omrežju X zapisal, da so tovrstni odzivi popolnoma pravični. "Mir je nujen (...). Rusija mora končati vojno. Rusko vodstvo pa ima vse možnosti, da to stori," je še dodal.

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