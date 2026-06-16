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Avtor:
R. K.

Torek,
16. 6. 2026,
10.18

Osveženo pred

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Vojna v Ukrajini Volodimir Zelenski energetska infrastruktura

Torek, 16. 6. 2026, 10.18

1 ura, 15 minut

Vojna v Ukrajini

Zelenski: Moskovska regija je občutila moč ukrajinskih zmogljivosti dolgega dosega #vŽivo

Avtor:
R. K.

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Volodimir Zelenski | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ukrajinske sile še naprej napadajo rusko energetsko infrastrukturo, tokrat je bila tarča ena največjih in najpomembnejših naftnih rafinerij v okrožju Kapotnja na jugovzhodu Moskve. "Tokrat je moskovska regija občutila moč ukrajinskih zmogljivosti dolgega dosega. Rafinerija nafte je bila zadeta na razdalji 500 kilometrov," je na družbenem omrežju X sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

Ukrajina je danes zjutraj napadla eno največjih in najpomembnejših naftnih rafinerij v okrožju Kapotnja na jugovzhodu Moskve. Obsežen napad je na družbenem omrežju X komentiral tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski

"Tokrat je moskovska regija občutila moč ukrajinskih zmogljivosti dolgega dosega. Naftna rafinerija je bila zadeta na razdalji 500 kilometrov. Zahvaljujem se borcem varnostne službe Ukrajine, silam za brezpilotne sisteme, silam za posebne operacije, vojaški obveščevalni službi Ukrajine in raketnim silam za njihovo učinkovito delo," je zapisal Zelenski. 

Dodal je, da je treba Rusijo prisiliti v končanje vojne proti ukrajinskemu ljudstvu. "Ukrajinsko orožje dolgega dosega je ena od pomembnih komponent takšnega pritiska. To je pravičen odgovor na ruske napade in podaljševanje vojne, ki se mora končati," je sklenil Zelenski.

Zgodaj zjutraj so ukrajinske sile z brezpilotnimi letali napadle tudi rafinerijo in naftni terminal v okrožju Krasnodarski. "Zaradi padca ostankov drona je v skladišču nafte v vasi Poltavska v okrožju Krasnoarmejski izbruhnil požar," je sporočilo poveljstvo ruskih sil. Ruski uradniki takšne incidente opisujejo kot požare, ki jih je povzročil "padec ostankov drona", s čimer se izogibajo priznanju, da je bil morda neposredno zadet sam objekt. 

 
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Vojna v Ukrajini Volodimir Zelenski energetska infrastruktura
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