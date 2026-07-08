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Avtorji:
M. T., STA

Sreda,
8. 7. 2026,
17.15

Osveženo pred

19 minut

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Natisni članek
zdravnik Nemčija paliativna in hospic oskrba

Sreda, 8. 7. 2026, 17.15

19 minut

Zdravnik iz pekla šokiral Nemčijo: gorje tistim, ki jih je zdravil

Avtorji:
M. T., STA

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Zdravnik, zdravljenje, infuzija | Zdravnik, ki je že skoraj dve leti v priporu, je na junijskem sojenju priznal krivdo za umor 12 oseb. Kot je dejal, je bil prepričan, da je pacientom prihranil trpljenje. Ob koncu sojenja se je opravičil svojcem pokojnih. | Foto Shutterstock

Zdravnik, ki je že skoraj dve leti v priporu, je na junijskem sojenju priznal krivdo za umor 12 oseb. Kot je dejal, je bil prepričan, da je pacientom prihranil trpljenje. Ob koncu sojenja se je opravičil svojcem pokojnih.

Foto: Shutterstock

Sodišče v Berlinu je zdravnika za paliativno oskrbo, znanega le kot Johannes M., zaradi umora 15 pacientov obsodilo na dosmrtno zaporno kazen. Po mnenju sodišča je zdravnik v obdobju med letoma 2021 in 2024 12 ženskam in trem moškim odmeril "smrtonosno mešanico različnih zdravil". Vsi so bili hudo bolni, a ne v smrtni nevarnosti.

Berlinsko okrožno sodišče je obsojencu odredilo tudi doživljenjsko prepoved opravljanja zdravniškega poklica. V primeru, da bi bil predčasno izpuščen iz zapora, so zanj odredili tudi preventivno pridržanje.

Po mnenju sodišča je zdravnik v obdobju med letoma 2021 in 2024 12 ženskam in trem moškim odmeril smrtonosno mešanico različnih zdravil. Vsi so bili hudo bolni, a ne v smrtni nevarnosti. Njegova najmlajša žrtev je štela 25 let, najstarejša pa 94, navaja dpa.

Priznal je krivdo za umor 12 oseb, svojcem se je opravičil

Zdravnik, ki je že skoraj dve leti v priporu, je na junijskem sojenju priznal krivdo za umor 12 oseb. Kot je dejal, je bil prepričan, da je pacientom prihranil trpljenje. Ob koncu sojenja se je opravičil svojcem pokojnih.

Pristojne oblasti so primere smrti pacientov začele preiskovati zaradi požarov, ki jih je obsojenec zanetil, da bi prikril umore. Sprva so ga zato preiskovali zaradi suma požiga s smrtnim izidom.

Tožilstvo v Berlinu sicer še preiskuje 76 potencialno povezanih primerov in bo v tej zadevi predvidoma še letos vložilo novo obtožnico.

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