ZDA so v vojni z Iranom utrpele sramoten poraz, je v pisnem sporočilu, ki je bilo danes prebrano na iranski televiziji, dejal iranski vrhovni voditelj ajatola Modžtaba Hamenej. Dejal je, da se odpira novo poglavje za Perzijski zaliv in Hormuško ožino. Zbodel je tudi ameriške sile rekoč, da njihova vojaška oporišča v regiji niso sposobna zagotoviti lastne varnosti, "kaj šele, da bi lahko nudila kakršno koli upanje za zaščito svojih zaveznikov".

"Danes, dva meseca od največje vojaške mobilizacije in agresije svetovnih nasilnežev v regiji ter od sramotnega poraza ZDA v njihovih načrtih, se za Perzijski zaliv in Hormuško ožino odpira novo poglavje," je ob obeležitvi nacionalnega dne Perzijskega zaliva zapisal ajatola Hamenej, ki je bil ranjen v ameriško-izraelskih napadih na Iran in se v javnosti od imenovanja na čelo Islamske republike še ni pojavil.

Zagotovil je, da bo nov način upravljanja s Hormuško ožino prinesel mir, napredek in gospodarske koristi vsem državam v Perzijskem zalivu, poroča AFP.

Iranski predsednik: Ameriška blokada je obsojena na propad

Iranski predsednik Masud Pezeškian je danes dejal, da bo ameriška blokada iranskih pristanišč še okrepila nestabilnost v Perzijskem zalivu, a zatrdil, da je obsojena na propad. V Teheranu opozarjajo tudi, da je namen pomorske blokade oslabiti Iran in povzročiti notranji razkol, hkrati pa zagotavljajo, da se bo Iran ob nadaljevanju blokade odzval.

"Vsak poskus uvedbe pomorske blokade ali omejitve plovbe je v nasprotju z mednarodnim pravom (...) in je obsojen na propad," je v izjavi dejal Pezeškian. Dodal je, da takšni ukrepi "ne le, da ne bodo okrepili regionalne varnosti, temveč so dejansko vir napetosti in motenj trajne stabilnosti v Perzijskem zalivu", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Pezeškian, ki je govoril ob državnem dnevu Perzijskega zaliva, je še poudaril, da je Hormuška ožina simbol suverenosti države ter da ima za Iran ključni strateški in nacionalni pomen.

ZDA so 13. aprila, nekaj dni po dogovoru z Iranom o začasni prekinitvi ognja, uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč. Iran medtem še vedno zelo omejuje plovbo v Hormuški ožini, skozi katero sicer potuje petina svetovne oskrbe z nafto. Zaradi tega so cene nafte močno narasle.

Trump načrtuje dolgotrajno pomorsko blokado Irana

Washington medtem po poročanju ameriških medijev načrtuje dolgotrajno pomorsko blokado Irana. Predsednik ZDA Donald Trump naj bi sodelavcem naročil, da se pripravijo na večmesečno podaljšanje blokade, pri čemer je ocenil, da to prinaša manj tveganj kot nadaljnje vojaške operacije proti Teheranu ali umik iz vojne.

Vojaški svetovalec iranskega vrhovnega voditelja Modžtabe Hameneja je v sredo po poročanju AFP opozoril, da Iran ne bo trpel ameriške pomorske blokade. Če se bo ta nadaljevala, se bo Iran odzval, je za državno televizijo zatrdil nekdanji vrhovni poveljnik iranske revolucionarne garde Mohsen Rezaej.

Predsednik iranskega parlamenta Mohamad Bager Galibaf pa je v sredo dejal, da je cilj ameriške pomorske blokade ustvariti razkol v Iranu. Trumpa je obtožil, da želi z gospodarskim pritiskom in notranjimi razdori Iran prisiliti k podreditvi. Ob tem je pozval k ohranitvi enotnosti.