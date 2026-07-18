Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
SP v nogometu
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Sobota,
18. 7. 2026,
8.15

Osveženo pred

1 ura, 18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13

Natisni članek

Natisni članek
Bližnji vzhod Vojna v Iranu Donald Trump Hormuška ožina

Sobota, 18. 7. 2026, 8.15

1 ura, 18 minut

ZDA sedmo zaporedno noč z napadi na Iran, Teheran poroča o novih povračilnih napadih #vŽivo

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,13
ZDA, Iran | V operaciji so sodelovali lovska letala, brezpilotniki in vojaške ladje. | Foto Reuters

V operaciji so sodelovali lovska letala, brezpilotniki in vojaške ladje.

Foto: Reuters

Ameriška vojska je sedmo zaporedno noč izvedla niz letalskih napadov na cilje v Iranu. Tarče najnovejših napadov so bili nadzorni objekti, vojaška logistična infrastruktura, podzemna skladišča orožja in pomorske zmogljivosti. Iran je odgovoril z napadi na ameriške vojaške objekte na Bližnjem vzhodu.

V operaciji so sodelovali lovska letala, brezpilotniki in vojaške ladje, je danes sporočilo centralno poveljstvo ameriške vojske (CENTCOM).

Iranska revolucionarna garda je medtem sporočila, da je izvedla nov val napadov na ameriške vojaške objekte na Bližnjem vzhodu, med drugim v Siriji, Kuvajtu, Omanu, Bahrajnu in Jordaniji. Ameriška vojska je te navedbe zanikala, poroča televizija CBS.

Iran napadel dve ameriški vojaški oporišči

Iran je ta teden napadel najmanj dve vojaški oporišči v Jordaniji, pri čemer je bilo ranjenih tudi več pripadnikov ameriške vojske. Neimenovani ameriški uradniki so navedli, da smrtnih žrtev med ameriškimi in jordanskimi vojaki ni bilo, obseg poškodb ranjenih pa ni znan, poroča CBS.

Jordanska vojska je sporočila, da je ponoči prestregla in sestrelila deset iranskih raket, ki so vstopile v jordanski zračni prostor. Po navedbah oblasti rakete niso povzročile žrtev ali gmotne škode.

Ogrožen je promet skozi Hormuško ožino

Zaradi ponovnega zaostrovanja razmer med Washingtonom in Teheranom je znova ogrožen pomorski promet skozi Hormuško ožino. Direktor grškega podjetja za upravljanje pomorskih tveganj je dejal, da številne ladijske posadke trenutno niso pripravljene pluti skozi to strateško pomembno pomorsko pot.

Iranski državni mediji so poročali še, da so bili v ameriških napadih na jugu države ponoči ubiti najmanj trije ljudje, še približno deset je bilo ranjenih.

Na severu Iraka je bilo medtem v napadih z brezpilotniki in raketami ubitih devet pripadnikov iranske kurdske opozicijske skupine Komala, so sporočili predstavniki skupine, ki za napade krivijo Iran. Odjeknilo je tudi več eksplozij v Erbilu, prestolnici avtonomne iraške pokrajine Kurdistan, kjer so po navedbah kurdskih sil sestrelili več brezpilotnikov.

Za napade je Teheran obtožila tudi regionalna vlada iraškega Kurdistana. Katarsko notranje ministrstvo je obsodilo napade in jih označilo za očitno kršitev iraške suverenosti.

Iran kurdske oborožene opozicijske skupine že dlje časa obtožuje sodelovanja z zahodnimi državami in Izraelom. Kljub razglašeni prekinitvi ognja je Teheran nadaljeval napade na njihove položaje, petkovi napadi pa po ocenah predstavljajo največje zaostrovanje razmer v zadnjih mesecih.

Iran
Novice Ameriški obrambni minister objavil fotografijo: zrušen pomemben iranski stolp #vŽivo
Napad na Iran
Novice ZDA ponoči izvedle nove napade na Iran
Donald Trump
Novice Slaba napoved za Trumpa: "Njegova epizoda se bo verjetno končala"
Bližnji vzhod Vojna v Iranu Donald Trump Hormuška ožina
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Predplačniški Mobi

Predplačniški Mobi

Do 31. 8. vključite paket Mobi A, B ali C v aplikaciji Moj Mobi in prvih 6 mesecev uživajte v akcijski ceni do 50 % ceneje.
Modri Fon julija

Modri Fon julija

Izberite iPhone 17 Pro Max 256 GB za osupljive fotografije ali iPhone 17 Pro 256 GB z elegantnim dizajnom in vrhunsko zmogljivostjo.
Žreb za Playstation 5 Slim

Žreb za Playstation 5 Slim

Sklenite mobilni paket Naj ali SUPR digitalno v aplikaciji Moj Telekom in se uvrstite v žreb za Playstation 5 Slim.