ZDA: Pred nami je drugi krog #vŽivo

ZDA bodo v četrtek gostile drugi krog pogovorov med Libanonom in Izraelom, je potrdilo ameriško zunanje ministrstvo. Pogovori, ki bodo potekali na State Departmentu, bodo prvi med stranema, odkar je prejšnji teden začelo veljati krhko premirje med šiitskim gibanjem Hezbolah in Izraelom, poročajo ameriški mediji.

Pregled pomembnejših novic dneva:



6.15 Libanon in Izrael v četrtek ponovno na neposrednih pogovorih v ZDA

Joseph Aoun Foto: Guliverimage Libanonski in izraelski uradniki so se prejšnji teden prvič po več desetletjih neposredno sestali, kar je sprožilo jezo Hezbolaha in njihovih zaveznikov. Po začetku veljavnosti premirja pa je libanonski predsednik Joseph Aoun večkrat ponovno poudaril, da bo Bejrut nadaljeval pot pogajanj z Izraelom.

"Ta pogajanja niso znak šibkosti. Niso umik. Niso popuščanje. So odločitev, ki izhaja iz močne vere v naše pravice in skrbi za naše ljudi ter naše odgovornosti, da z vsemi možnimi sredstvi zaščitimo našo državo," je predsednik v petek dejal v izjavi za libanonsko televizijo.

"Zavračamo pogajanja z izraelsko okupacijsko silo. Ta pogajanja so nesmiselna. Za pogajanja je potreben libanonski konsenz o spremembi smeri," pa je prejšnji teden, kot navaja katarska Al Jazeera, dejal vodja gibanja Hezbolah Naim Kasem.

Prvi krog pogovorov sta 14. aprila vodila libanonska veleposlanica v Washingtonu Nada Hamadeh in njen izraelski kolega Jehiel Leiter pod pokroviteljstvom ameriškega državnega sekretarja Marca Rubia.

6.00 Zunanji ministri EU predvsem o dogajanju na Bližnjem vzhodu

Zunanji ministri držav članic EU bodo na današnjem zasedanju v Luxembourgu razpravljali predvsem o dogajanju na Bližnjem vzhodu, kjer razmere kljub prekinitvi ognja ostajajo napete. Na dnevnem redu imajo tudi nadaljnjo podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo.

Zunanji ministri, med njimi slovenska ministrica Tanja Fajon (na fotografiji), bodo po navedbah neimenovanih diplomatov EU razpravljali o tem, kako lahko Unija prispeva k stabilizaciji razmer v regiji Bližnjega vzhoda in zagotovitvi proste plovbe prek strateško pomembne Hormuške ožine. Foto: STA

V regiji trenutno velja krhka prekinitev ognja med Iranom, Izraelom in ZDA, ki naj bi se po trenutnih načrtih iztekla v sredo, pa tudi prekinitev ognja med Izraelom in oboroženim šiitskim gibanjem Hezbolah v Libanonu. Zadnje bo po pričakovanjih ena od osrednjih tem pogovora ministrov z libanonskim premierjem Nawafom Salamom.

Fajon, ki opravlja tekoče posle, je skupaj s kolegoma iz Španije in Irske v petkovem pismu visoki zunanjepolitični predstavnici Unije Kaji Kallas pozdravila prekinitev ognja v Libanonu, a obenem opozorila, da je Izrael v vojaških operacijah v tej državi kršil mednarodno pravo in mednarodno humanitarno pravo. Prav tako po mnenju ministrov nadaljuje kršitve človekovih pravic v palestinski enklavi Gaza in na zasedenem Zahodnem bregu. Zato so se zavzeli, da ministri na današnjem zasedanju znova obravnavajo predlog za prekinitev pridružitvenega sporazuma med EU in Izraelom.

Vodje diplomacij, med katerimi po porazu na nedavnih parlamentarnih volitvah ne bo madžarskega ministra Petra Szijjarta, bodo znova razpravljali tudi o nadaljnji podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo, ki jo je vojna na Bližnjem vzhodu močno zasenčila.

Med drugim bodo govorili o odpravi blokade 90 milijard evrov vrednega posojila Kijevu, kar bi se lahko zgodilo že v prihodnjih dneh.