ZDA so v četrtek Libanon in Izrael pozvale k neposrednim pogovorom na najvišji ravni. Libanon je na razpotju, neposredni pogovori pa bi bili priložnost, da si zagotovi pomoč in konkretna jamstva glede suverenosti in obnove države, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočilo ameriško veleposlaništvo v Bejrutu.

8.44 ZDA pozivajo k neposrednim pogovorom med Izraelom in Libanonom

"Libanon je na razpotju. Njegovi ljudje imajo zgodovinsko priložnost, da si povrnejo svojo državo in oblikujejo svojo prihodnost kot resnično suverena, neodvisna država," je v izjavi sporočilo veleposlaništvo.

Neposredno srečanje med libanonskim predsednikom Josephom Aounom in izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem bi Libanonu "ponudilo priložnost, da si zagotovi konkretna jamstva o popolni suverenosti, ozemeljski celovitosti, varnih mejah, humanitarni pomoči in pomoči pri obnovi ter popolni vzpostavitvi libanonske državne oblasti nad vsakim centimetrom svojega ozemlja - kar zagotavljajo ZDA", so dodali v izjavi.

Libanon se je znova znašel v vojni, potem ko je proiransko šiitsko gibanje Hezbolah kmalu po začetku ameriško-izraelskih napadov na Iran začelo obstreljevati Izrael, ta pa je bombardiral Libanon in zavzel več ozemelj na jugu države.

V konfliktu med Hezbolahom in Izraelom sicer velja premirje, vendar pa se napadi obeh strani nadaljujejo. Po navedbah libanonskih oblasti je bilo v izraelskih napadih na Libanon od 2. marca ubitih več kot 2500 ljudi.