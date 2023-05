ZDA: Od decembra je bilo ubitih več kot 20 tisoč ruskih vojakov #vŽivo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poudarki dneva:



7.19 Od decembra je bilo ubitih več kot 20 tisoč ruskih vojakov

Po ocenah ZDA je bilo od decembra v bojih v Ukrajini ubitih več kot 20 tisoč ruskih vojakov. Nadaljnjih 80 tisoč je bilo ranjenih, je dejal tiskovni predstavnik Sveta za nacionalno varnost John Kirby. Polovica mrtvih je iz čete plačancev Wagner, ki je napadala vzhodno mesto Bahmut. Rusija si že od lani prizadeva zavzeti to majhno mesto v izčrpavajoči vojni. Moskva trenutno obvladuje večino Bahmuta, vendar ukrajinske čete še vedno nadzorujejo majhen del mesta na zahodu. Huda bitka je dobila velik simbolni pomen za obe strani, poroča BBC.

Ukrajinski uradniki so tudi povedali, da si prizadevajo ubiti čim več ruskih vojakov in izčrpati njihove rezerve. "Ruski poskus ofenzive Donbasa, večinoma prek Bahmuta, je propadel," je novinarjem dejal Kirby. Rusija ni mogla zavzeti nobenega pravega strateškega in pomembnega ozemlja. "Ocenjujemo, da ima Rusija več kot sto tisoč žrtev, vključno z več kot 20 tisoč ubitimi v akciji," je dodal.