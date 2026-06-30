Ameriški državni sekretar Marco Rubio je danes sprejel nemškega kolega Johanna Wadephula, ki se je ustavil v Washingtonu na poti v Južno Ameriko. State Department je sporočil, da sta govorila o Iranu, zvezi Nato in Ukrajini.

"Državni sekretar Marco Rubio se je danes sestal z nemškim zunanjim ministrom Johannom Wadephulom. Ponovno sta poudarila skupno zavezanost ZDA in Nemčije k ohranjanju varnega prehoda skozi Hormuško ožino ter zagotavljanju, da Iran nikoli ne bo razvil ali pridobil jedrskega orožja," je dejal tiskovni predstavnik State Departmenta Tommy Pigott.

Dodal je, da sta se pogovarjala tudi o prihajajočem vrhu Nata, ki ga bo 7. in 8. julija gostila Turčija, ter pomenu porazdelitve bremena. ZDA pod vodstvom predsednika Donalda Trumpa namreč evropskih zaveznicam očitajo, da je njihov prispevek v zavezništvo premajhen in da morajo prevzeti večji del odgovornosti. Vodji ameriške in nemške diplomacije sta prav tako potrdila neomajno podporo trajnemu miru med Rusijo in Ukrajino.

Po srečanju v Washingtonu je Wadepuhl odpotoval v paragvajsko prestolnico Asuncion, kjer se bo v torek udeležil vrha držav skupine Mercosur. Evropska unija in članice skupine Mercosur – Brazilija, Argentina, Urugvaj in Paragvaj – so nedavno oblikovale novo območje proste trgovine. Sporazum, ki sta ga strani po dolgotrajnih pogajanjih dosegli v začetku leta, naj bi postopoma odpravil trgovinske ovire med njima in carine.

V Nemčiji v tem vidijo velike dolgoročne priložnosti, zlasti za avtomobilsko industrijo, strojništvo in farmacevtski sektor, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.