V Islamabadu naj bi se drevi po napovedih ameriškega predsednika Donalda Trumpa začel nov krog mirovnih pogovorov med ameriško in iransko delegacijo. Uradni Teheran je bil v nedeljo do pogajanj še zadržan, iranski državni mediji pa so v nedeljo zvečer poročali, da Iran trenutno ne načrtuje sodelovanja v novih pogajanjih z ZDA. V času zaostrenih razmer so ameriški marinci napadli in zavzeli iransko ladjo. Ameriško centralno poveljstvo je objavilo posnetek napada.

7.16 Objavljen posnetek napada ameriških marincev na iransko ladjo

7.02 ZDA in Iran po Trumpovih napovedih v nov krog pogajanj

Ameriško centralno poveljstvo za Bližnji vzhod je objavilo videoposnetek, kako so ameriški marinci iz helikopterja napadli iransko tovorno ladjo Touska.

Kot so pojasnili, so marinci zapustili amfibijsko jurišno ladjo USS Tripoli (LHA 7) in preleteli Arabsko morje, da bi se vkrcali in zasegli iransko tovorno ladjo. Potem ko je raketni rušilec USS Spruance (DDG 111) onesposobil pogon ladje Touska, so se s helikopterja po vrvi spustili na palubo ladje in jo zasegli.

Ameriška vojska navaja, da so posadko ladje Touska predhodno več ur opozarjali, a se na njihova opozorila niso odvzali.

U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska’s… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026

V Islamabadu naj bi se drevi po napovedih ameriškega predsednika Donalda Trumpa začel nov krog mirovnih pogovorov med ameriško in iransko delegacijo.

Trump je v nedeljo zvečer sporočil, da ameriška delegacija odhaja v Islamabad. Kot je dodal, ZDA ponujajo "zelo pošten in razumen dogovor". Če ga Iran ne bi sprejel, pa je zagrozil, da bodo Združene države uničile "vse elektrarne in vse mostove v Iranu".

V Teheranu so se na napoved za zdaj odzvali zadržano, češ da pogajanj ne bo, dokler je v veljavi ameriška blokada iranskih pristanišč. Iranska državna tiskovna agencija IRNA je v nedeljo zvečer objavila, da napovedi o drugem krogu pogajanj v Pakistanu ne držijo in da Iran trenutno ne načrtuje sodelovanja v novih pogajanjih.

Ameriška mreža CNN je sicer poročala, da naj bi iranska delegacija v Pakistan prispela v torek. V njej naj bi bila tudi tokrat zunanji minister Abas Aragči in predsednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf. Po navedbah iranskih virov Teheran pričakuje, da bo v sredo objavljeno podaljšanje prekinitve ognja z ZDA.

Če bo šlo vse po načrtih in se bo Trump strinjal, da odpotuje v Islamabad, bi tja odpotoval tudi iranski predsednik na "skupno srečanje" in podpis "skupne izjave", je še povedal iranski vir, seznanjen s pogajanji.

O tem, kdo bo vodil ameriško delegacijo v Islamabadu, krožijo različne informacije. Uradnik Bele hiše je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da jo bo vodil podpredsednik JD Vance. Pred tem je sicer Trump dejal, da Vance, ki je delegacijo vodil v prvem krogu pogajanj, ne bo odpotoval v Islamabad. Pogovorov pa naj bi se udeležila tudi posebni odposlanec Steve Witkoff in Trumpov zet Jared Kushner.