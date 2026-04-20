Trump presenetil z napovedjo: zgodilo bi se lahko že danes

V Islamabadu bi po napovedih ameriškega predsednika Donalda Trumpa lahko že danes podpisali mirovni sporazum med ZDA in Iranom. Uradni Teheran je medtem precej bolj zadržan: za zdaj niso potrdili niti tega, ali so na pogajanja v Pakistan poslali svoje predstavnike. Na to, da je Trump spet napovedoval nekaj, kar se ne bo kmalu zgodilo, nakazuje tudi dejstvo, da v Pakistan niso odpotovali niti še ameriški pogajalci. Iz Libanona medtem poročajo o novih izraelskih napadih.

20.59 Iz Libanona kljub premirju poročajo o izraelskih napadih

Izraelske sile so danes kljub premirju, ki je začelo veljati prejšnji teden, napadle cilje na jugu Libanona, poročajo tamkajšnji mediji. O žrtvah za zdaj ne poročajo.

Po navedbah libanonskih virov je Izrael bombardiral več območij blizu meje, vojska pa trdi, da je delovala v samoobrambi in ponoči napadla tudi izstrelišče raket, ki naj bi predstavljalo neposredno grožnjo.

Od izbruha spopadov med Izraelom in gibanjem Hezbolah v začetku marca je bilo v Libanonu ubitih najmanj 2.387 ljudi, več kot 7.600 jih je ranjenih. Po začetku desetdnevnega premirja oblasti in reševalci še vedno iščejo trupla pod ruševinami.

19.45 Pogajalci ZDA domnevno še niso odpotovali v Islamabad

Predsednik ZDA Donald Trump je danes za New York Post izjavil, da je delegacija na čelu s podpredsednikom JD Vanceom na poti v Islamabad na nov krog pogajanj z Iranom in da bo tja prispela nocoj. Viri medtem trdijo, da pogajalci v Pakistan še niso odpotovali, nejasno pa ostaja, ali se namerava iranska stran novih pogovorov sploh udeležiti.

"Pogovori naj bi potekali. Zato predvidevam, da v tem trenutku nihče ne igra iger. Pravkar so na poti in prispeli bodo nocoj," je o poti ameriške delegacije v Islamabad v kratkem pogovoru za New York Post dejal Trump.

Poleg Vancea, ki vodi delegacijo, sta v njej med drugim tudi Trumpov zet Jared Kushner in odposlanec Steve Witkoff. Trojica je vodila tudi prvi krog pogajanj z Iranom 11. aprila, ki se je končal brez konkretnega preboja.

Trenutno sicer ni jasno, ali so Vance in pogajalci že na poti v Pakistan. Ameriški vladni vir je namreč danes francoski tiskovni agenciji AFP povedal, da se bo delegacija tja šele odpravila, in sicer "kmalu". Da ameriški pogajalci še niso zapustili ZDA, naj bi neimenovan vir, seznanjen z zadevo, zatrdil tudi agenciji Reuters. Medtem je Trump prav tako danes za televizijo Fox News celo dejal, da bodo že danes sklenili sporazum.

Trump je v pogovoru za New York Post povedal tudi, da je odprt za neposredno srečanje z iranskimi voditelji. "Nimam nobenih težav, da bi se srečal z njimi. Če se želijo srečati, imamo nekaj zelo sposobnih ljudi, vendar nimam nobenega problema, da se z njimi srečam sam," je dejal.

Od 8. aprila med Iranom na eni ter Izraelom in ZDA na drugi strani velja dvotedenska prekinitev ognja, ki se izteče v sredo. V Islamabadu naj bi bilo medtem vse pripravljeno na nov krog pogajanj med predstavniki ZDA in Irana, čeprav v Teheranu še niso potrdili, ali se bo njihova delegacija novega kroga pogovorov sploh udeležila.

Z iranskega zunanjega ministrstva so namreč danes sporočili, da glede tega še niso sprejeli odločitve, pri čemer so Washingtonu očitali neresnost v diplomatskih prizadevanjih.

16.56 Trump presenetil: sporazum z Iranom bo podpisan danes

Ameriški predsednik Donald Trump pravi, da se je pripravljen sestati z najvišjimi iranskimi voditelji. Foto: Guliverimage Ameriški predsednik Donald Trump je v pogovoru za Fox News presenetil z napovedjo, da bodo mirovni sporazum z Iranom podpisali danes v Pakistanu, že pred tem pa je v intervjuju za New York Post razkril, da sta podpredsednik JD Vance in ameriška delegacija na poti v glavno mesto Pakistana Islamabad.

Vance je skupaj s Stevom Witkoffom, Trumpovim zetom Jaredom Kushnerjem in ameriško pogajalsko ekipo na poti in bo v Islamabad prispel čez nekaj ur, so sporočili.

V intervjuju za New York Post je Trump dodal, da se je pripravljen sestati z najvišjimi iranskimi voditelji, če bo dosežen napredek.

Trump je dejal, da v tej fazi dogovorov "ne pričakuje igric".

Ključna točka pogajanj je po Trumpovih besedah zahteva, da se Iran odpove razvoju jedrskega orožja.

Iran ni potrdil, da bi v Islamabad poslal delegacijo, vendar so pakistanski viri za New York Post povedali, da je Teheran "pripravljen na drugi krog" pogajanj, vendar da "še ni bila sprejeta nobena odločitev".

14.18 Libanon: Cilj pogovorov z Izraelom končati sovražnosti in okupacijo

Cilj načrtovanih pogovorov med Libanonom in Izraelom je končati sovražnosti in izraelsko okupacijo na jugu Libanona, je danes sporočil libanonski predsednik Joseph Aoun. Za vodjo delegacije v pogovorih je imenoval nekdanjega veleposlanika v ZDA Simona Karama.

"Odločitev za pogajanja temelji na ustavitvi sovražnosti, končanju izraelske okupacije v južnih regijah in namestitvi (libanonske) vojske vse do mednarodno priznane južne meje z Izraelom," je na omrežju X zapisal urad libanonskega predsednika Aouna.

Ta je za vodjo pogajanj imenoval nekdanjega libanonskega veleposlanika v Washingtonu Karama in dejal, da bodo pogovori z Izraelom ločeni "od vseh drugih pogajanj", pri čemer se je skliceval na diplomatske pogovore med ZDA in Iranom glede končanja širše vojne na Bližnjem vzhodu.

11.28 V vojni v Iranu po podatkih oblasti ubitih skoraj 3.400 ljudi

V izraelsko-ameriških zračnih napadih je bilo od njihovega začetka 28. februarja v Iranu ubitih najmanj 3.375 ljudi, med njimi 496 žensk ter 383 otrok in mladoletnikov, je danes sporočil vodja iranske državne službe za sodno medicino Abas Masjedi Arani, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Poudaril je, da gre za potrjene smrtne žrtve, in da 40 odstotkov trupel v prvi fazi ni bilo mogoče identificirati zaradi silovitosti raketnih napadov.

Dodal je, da so med žrtvami večinoma prebivalci prestolnice Teheran, mesta Isfahan in obalne province Hormozgan, poroča dpa, ki se sklicuje na iranske medije.

O več kot tri tisoč smrtnih žrtvah napadov so sicer minuli teden poročali že aktivisti.

Organizacija za človekove pravice Hengaw s sedežem na Norveškem pa je nedavno poročala o najmanj 7.650 smrtnih žrtvah ameriško-izraelskih napadov v Iranu, med katerimi naj bi bilo 1.030 civilistov.

Oblasti v Teheranu so medtem danes sporočile še, da je bilo v prestolnici med 649 zračnimi napadi poškodovanih več kot 46 tisoč stanovanjskih enot.

8.48 Izraelski vojak s kladivom uničil Jezusov kip

V Libanonu, kjer trenutno velja premirje med Izraelom in šiitskim oboroženim gibanjem Hezbolah, je veliko ogorčenja povzročila fotografija, na kateri je videti izraelskega vojaka, ki s kladivom udarja po kipu Jezusa. Izraelska vojska je v nedeljo potrdila incident, ki se je zgodil v južnem Libanonu, in napovedala ukrepe proti vpletenim.

7.16 Objavljen posnetek napada ameriških marincev na iransko ladjo

ZDA so v okviru pomorske blokade v Perzijskem zalivu zasegle tovorno ladjo pod iransko zastavo, je v nedeljo sporočil predsednik Donald Trump. Na družbenem omrežju Truth Social je zapisal, da je ameriška mornarica zasegla ladjo, potem ko se ni odzvala na opozorilo, naj se ustavi.

Trump je na Truth Social objavil, da je iranska tovorna ladja po imenu Touska poskušala zaobiti ameriško pomorsko blokado. Plovilo je opisal kot dolgo skoraj 274 metrov in po teži primerljivo z letalonosilko.

Po Trumpovih besedah posadka ni upoštevala opozorilnih signalov, posledično je ameriški rušilec USS Spruance streljal na strojnico ladje, zaradi česar se je ta ustavila. "Imamo popoln nadzor nad ladjo in preverjamo, kaj je na krovu," je zapisal.

Po podatkih ameriškega centralnega poveljstva (Centcom) je bila ladja na poti v iransko obalno mesto Bandar Abas v Hormuški ožini. Kot so zapisali na omrežju X, je vojska izdajala opozorila več kot šest ur, vendar jih posadka ni upoštevala.

ZDA, ki izvajajo blokado iranskih pristanišč, so pred tem 25 ladjam ukazale, naj se obrnejo ali vrnejo v pristanišča. Vendar je to po poročanju nemške tiskovne agencije dpa prvi znani incident, v katerem so uporabili silo.

Objavili so tudi posnetek napada, ki si ga lahko ogledate spodaj.

U.S. Marines depart amphibious assault ship USS Tripoli (LHA 7) by helicopter and transit over the Arabian Sea to board and seize M/V Touska. The Marines rappelled onto the Iranian-flagged vessel, April 19, after guided-missile destroyer USS Spruance (DDG 111) disabled Touska’s… pic.twitter.com/mFxI5RzYCS — U.S. Central Command (@CENTCOM) April 20, 2026

Iran je v odzivu dejal, da gre za kršitev prekinitve ognja, ki se izteče v sredo, in da se bo kmalu maščeval za "dejanje oboroženega piratstva", je poročala provladna televizija Press TV.

ZDA so ladjo Touska prestregle kmalu zatem, ko je Trump napovedal nadaljevanje pogajanj z Iranom. Ta uradno še ni potrdil svoje udeležbe na novem krogu pogajanj, ki naj bi se začel drevi v pakistanski prestolnici Islamabad. Iranski državni mediji pa so v nedeljo zvečer poročali, da Iran trenutno ne načrtuje sodelovanja v novih pogajanjih z ZDA.

Pakistanski premier Šehbaz Šarif, ki posreduje v pogajanjih, je v nedeljo sporočil, da se je po telefonu pogovarjal z iranskim predsednikom Masudom Pezeškianom in pogovor opisal kot konstruktiven.

Pezeškian pa je ZDA obtožil kršitve dogovora o premirju in obsodil "nadaljnja provokativna in nezakonita" dejanja v okviru pomorske blokade Irana, piše v sporočilu za predsednikovi spletni strani, ki jo povzema dpa.

7.02 ZDA in Iran po Trumpovih napovedih v nov krog pogajanj

V Islamabadu naj bi se drevi po napovedih ameriškega predsednika Donalda Trumpa začel nov krog mirovnih pogovorov med ameriško in iransko delegacijo.

Trump je v nedeljo zvečer sporočil, da ameriška delegacija odhaja v Islamabad. Kot je dodal, ZDA ponujajo "zelo pošten in razumen dogovor". Če ga Iran ne bi sprejel, pa je zagrozil, da bodo Združene države uničile "vse elektrarne in vse mostove v Iranu".

V Teheranu so se na napoved za zdaj odzvali zadržano, češ da pogajanj ne bo, dokler je v veljavi ameriška blokada iranskih pristanišč. Iranska državna tiskovna agencija IRNA je v nedeljo zvečer objavila, da napovedi o drugem krogu pogajanj v Pakistanu ne držijo in da Iran trenutno ne načrtuje sodelovanja v novih pogajanjih.

Ameriška mreža CNN je sicer poročala, da naj bi iranska delegacija v Pakistan prispela v torek. V njej naj bi bila tudi tokrat zunanji minister Abas Aragči in predsednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf. Po navedbah iranskih virov Teheran pričakuje, da bo v sredo objavljeno podaljšanje prekinitve ognja z ZDA.

Če bo šlo vse po načrtih in se bo Trump strinjal, da odpotuje v Islamabad, bi tja odpotoval tudi iranski predsednik na "skupno srečanje" in podpis "skupne izjave", je še povedal iranski vir, seznanjen s pogajanji.

O tem, kdo bo vodil ameriško delegacijo v Islamabadu, krožijo različne informacije. Uradnik Bele hiše je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da jo bo vodil podpredsednik JD Vance. Pred tem je sicer Trump dejal, da Vance, ki je delegacijo vodil v prvem krogu pogajanj, ne bo odpotoval v Islamabad. Pogovorov pa naj bi se udeležila tudi posebni odposlanec Steve Witkoff in Trumpov zet Jared Kushner.