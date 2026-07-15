ZDA blokirajo britanska pristanišča, Trump: Napadli bomo iranske elektrarne in mostove #vŽivo

ZDA so v torek znova uvedle pomorsko blokado iranskih pristanišč in hkrati izvedle nov val letalskih napadov na cilje v južnem Iranu, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo (Centcom). Ameriški predsednik Donald Trump je medtem Iranu zagrozil z napadi na elektrarne in mostove, če se ne vrne k pogajanjem.

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6.38 Trump ob sprejemu novega iraškega premierja pohvalil zavezništvo z ZDA

6.27 ZDA znova blokirajo iranska pristanišča, Trump grozi z napadi na mostove in elektrarne

6.38 Trump ob sprejemu novega iraškega premierja pohvalil zavezništvo z ZDA

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek v Beli hiši sprejel novega iraškega premierja Alija al Zaidija in ga pohvalil kot velikega borca za Ameriko. Napovedal je nove gospodarske sporazume in med drugim zahteval omejitev vpliva Irana v državi. Oba sta potrdila, da se bo ameriška vojska v celoti umaknila iz države do 30. septembra.

Na srečanju v Ovalni pisarni je nakazal tudi možnost velikih energetskih poslov z Irakom, potem ko je bil na položaj premierja izvoljen Al Zaidi z njegovo podporo. "Imamo fantastičnega prvaka, novega prvaka," je dejal Trump in dodal, da je iraški premier velik prijatelj Amerike.

Obisk iraškega premierja poteka v času ponovne zaostritve vojaških napetosti med ZDA in Iranom. Washington in Teheran sta sicer glavna zaveznika Bagdada in se borita za vpliv v Iraku.

Al Zaidi je obljubil krepitev šibkega iraškega gospodarstva in razorožitev oboroženih skupin, povezanih z Iranom, ki so v preteklosti napadale ameriške objekte. Dejal je, da po umiku ameriških sil iz Iraka 30. septembra nobena skupina ne bo smela imeti orožja zunaj nadzora države.

"30. septembra bodo ameriške sile odšle, ameriška podjetja pa bodo prišla. Po tem datumu ne bomo dovolili nobenemu subjektu, da bi imel orožje zunaj državnega nadzora," je dejal. Že prej dogovorjeno časovnico umika ameriške vojske je potrdil tudi Trump, poročajo tuje tiskovne agencije.

Gre za prvi obisk iraškega premierja v tujini po prevzemu oblasti maja letos. Obisk bo trajal teden dni in predvideva srečanja s kongresniki in gospodarstveniki in podpise gospodarskih sporazumov. Med drugim bi naj ustanovili sklad, v katerega bi Irak dnevno prispeval 500.000 sodov nafte v zameno za pomoč pri izboljšanju oskrbe države z električno energijo.

Irak je močno odvisen od izvoza nafte, ki predstavlja približno 90 odstotkov njegovih proračunskih prihodkov. Večina njegove surove nafte se prevaža skozi strateško Hormuško ožino.

Tudi Trump je napovedal nove energetske sporazume z Irakom, pri čemer je poudaril, da bodo ti prinesli nova delovna mesta v obeh državah. "Sklenili bomo veliko poslov in pridobili veliko nafte," je dejal.

Dejal je tudi, da so ZDA leta 2003 napadle napačno državo in bi morale napasti Iran.

6.27 ZDA znova blokirajo iranska pristanišča, Trump grozi z napadi na mostove in elektrarne

Blokada, ki ladjam preprečuje dostop do iranskih pristanišč prek Hormuške ožine, je začela veljati v torek ob 22. uri po srednjeevropskem času.

Centcom je sporočil, da so ameriške sile že uro pred začetkom blokade začele nove napade na zmogljivosti, ki jih Iran uporablja za napade na tovorni ladijski promet v Hormuški ožini. Obseg napadov ni bil takoj znan, je poročala televizija CNN.

Iranska državna tiskovna agencija Irna je poročala o eksplozijah v pristaniškem mestu Bandar Abas, na območju Sirika ter na otoku Hengam v provinci Hormozgan ob Hormuški ožini. Po navedbah Irana so ameriški izstrelki zadeli več območij v regiji.

Blokada je začela veljati v torek ob 22. uri. Foto: Reuters

Iran je medtem sporočil, da je z brezpilotniki napadel ameriško letalsko oporišče Al Azrak v Jordaniji, kjer naj bi bili poškodovani območje z lovci F-18, nastanitveni objekt in hangar. Ciljali so tudi ameriške zmogljivosti v Bahrajnu.

Iranski namestnik zunanjega ministra Kazem Garibabadi je dejal, da Teheran po propadu memoranduma o soglasju z ZDA nima več nobenih obveznosti iz tega dogovora, katerega cilj je bil končati vojno. Dodal je, da Iran ne namerava zaprositi za nova pogajanja in da je odgovornost za propad dogovora na strani Washingtona.

Ameriški predsednik Trump je v torek znova zaostril retoriko do Irana, ko je v pogovoru za televizijo Fox News napovedal, da bo ameriška vojska prihodnji teden napadla iranske elektrarne in mostove, če se Teheran ne bo vrnil za pogajalsko mizo. Po njegovih besedah se bodo napadi nadaljevali, dokler sam ne odloči drugače, ni pa izključil niti možnosti napotitve kopenskih sil, čeprav je dejal, da si tega ne želi.

Iran je znova pozval k sklenitvi dogovora z ZDA in opozoril, da od države sicer ne bo ostalo nič. Pred tem je preklical ponedeljkovo napoved o uvedbi 20-odstotnega nadomestila za ladijski promet skozi Hormuško ožino ter dejal, da bodo varovanje plovbe namesto tega nadomestile naložbe zalivskih držav v ZDA.

Iran je sporočil, da je z brezpilotniki napadel ameriško letalsko oporišče Al Azrak v Jordaniji. Foto: Reuters

Ameriško finančno ministrstvo je medtem uvedlo nove sankcije proti Iranu. Zamrznilo je več kot 130 milijonov dolarjev kriptovalut, domnevno povezanih z iransko centralno banko ter uvedlo sankcije proti več kot 50 posameznikom in organizacijam, ki naj bi sodelovali pri izogibanju sankcijam.

V ameriškem senatu je vojna z Iranom medtem povzročila politične zaplete. Demokratski senatorji so blokirali začetek obravnave letnega zakona o financiranju obrambne politike, saj zahtevajo več pojasnil vlade o strategiji in ciljih vojaškega posredovanja v Iranu. Predlog zakona ni zbral potrebne podpore, čeprav je za sprejetje še veliko časa.