Zbogom, Merz: je to novi nemški kancler?

Zaradi nizke priljubljenosti nemške vlade so začele krožiti govorice, da bo kanclerja Friedricha Merza na čelu nemške vlade zamenjal njegov strankarski kolega Hendrik Wüst.

Nemško vlado sestavlja koalicija med CDU/CSU in SPD, vodi pa jo 70-letni krščanski demokrat Friedrich Merz. Merz je kancler postal maja lani, a že kmalu je priljubljenost njegove vlade začela strmo padati. Namesto CDU/CSU je po javnomnenjskih anketah najbolj priljubljena stranka postala opozicijska AfD.

Bolj sredinski Wüst namesto konservativnega Merza?

Zaradi tega so se v zadnjih dnevih pojavile v nemških medijskih krogih govorice, da bo CDU/CSU na čelu vlade Merza zamenjala s 50-letnim Hendrikom Wüstom, ministrskim predsednikom najbolj številčne nemške zvezne dežele Severno Porenje-Vestfalija.

Govorice je spodbudil sam Wüst, ki je pretekli teden odšel na službeni obisk na Poljsko. Kot je pri njem že običajno, ko obišče tujino, je s sabo peljal tudi skupino novinarjev iz Berlina. Med obiskom na Poljskem naj bi Wüst dejal, da bi seveda tudi ministrski predsednik Severnega Porenja-Vestfalije postal nemški kancler.

Wüst ima kanclerske ambicije

Te besede in dejstvo, da ga na Poljskem spremljajo novinarji iz Berlina, so sprožile niz člankov v nemških medijih, ki so pisali o morebitni zamenjavi Merza z Wüstom. Začel je tednik Focus, sledil je Stern, nato Bild.

Friedrich Merz, ki prav tako kot Wüst prihaja iz dežele Severno Porenje-Vestfalija, si je dolga leta prizadeval postati predsednik CDU. V času Angele Merkel se ni mogel prebiti na vrh, tudi po njenem odhodu je bilo potrebno veliko truda, da je postal vodja krščanskih demokratov in nato še nemški kancler. Zato številni dvomijo, da bi sam odstopil s položaja kanclerja in vodje stranke. Foto: Guliverimage

Kot poroča nemška javna radiotelevizija ZDF, ima Wüst kanclerske ambicije, a to še ne pomeni, da bo že zdaj zamenjal Merza na čelu vlade.

Prva možnost za zamenjavo Merza: odstop

Obstajajo tri možnosti za zamenjavo Merza v tem mandatu. Prva možnost je, da Merz prostovoljno odstopi. ZDF poudarja, da za to ni absolutno nobenih znakov. Merz si je za to prizadeval polovico svojega življenja in je po samo enem letu ne bo prostovoljno zapustil.

Toda tudi če bi bil kancler res izčrpan, kot pravijo viri blizu njega, bi bilo treba še vedno izvoliti novega. Tega bi moral imenovati zvezni predsednik.

Rešitev znotraj prve možnosti: menjava znotraj koalicije?

Kaj pa možnost, da bi večina CDU/CSU in SPD sama zamenjala Merza z Wüstom? ZDF dvomi, da bi trenutna večina v CDU/CSU za novega kanclerja postavila človeka, ki je politično zvest nekdanji kanclerki Angeli Merkel, v svoji zvezni deželi pa vodi vlado skupaj z Zelenimi.

Če je Merz predstavnik konservativnega krila CDU, je Wüst predstavnik bolj liberalnega oziroma sredinskega krila. Wüst je zagovornik ohranjanja politične dediščine nekdanje nemške kanclerke Angele Merkel, ki je bila velika Merzeva nasprotnica. Na fotografiji: Wüst in Angela Merkel lani januarja. Foto: Guliverimage

Tudi v SPD naj ne bi bili navdušeni, da bi novi kancler postal krščanski demokrat, ki spada v liberalno strujo stranke. Bolj liberalni Wüst bi jim lahko na volitvah jemal volivce.

Druga možnost: konstruktivna nezaupnica v parlamentu

Druga možnost je konstruktivna nezaupnica: da bi se to zgodilo, bi morala parlamentarna skupina ali skupina poslancev izraziti svoje nezaupanje Merzu in hkrati imenovati novega kandidata. Ta kandidat bi si nato moral zagotoviti absolutno večino – s težavami, ki so bile že opisane zgoraj.

Tretja možnost: predčasne volitve

Tretja možnost so nove volitve, ki pa so malo verjetne, saj ta CDU/CSU in SPD sta v najslabšem položaju doslej. Nevarnost za obe stranki je, da bi namesto Wüsta Merza na čelu vlade zamenjala Alice Weidel iz AfD.

Po ZDF razprave in ugibanja o zamenjavi Merza kažejo, da obstajajo znotraj CDU sile, ki si prizadevajo za zamenjavo konservativnega Merza. Nenehna ugibanja o Merzevem morebitnem odhodu naj bi bila namenjena spodkopavanju njegove avtoritete.

Nizka Merzeva priljubljenost

Razprave o Merzu kažejo po ZDF tudi na veliki nemir znotraj CDU/CSU. Kanclerjeva priljubljenost je na zgodovinsko nizki ravni. V političnem barometru ZDF le 26 odstotkov vprašanih meni, da Merz dobro opravlja svoje delo. 71 odstotkov jih meni, da slabo opravlja svoje delo. AfD je zdaj že dva meseca bolj priljubljena od CDU/CSU.

Če bi bile zdaj nemške zvezne volitve, bi po anketah največ glasov dobila AfD, na čelu katere je Alice Weidel. Foto: Reuters

Merzu kritiki očitajo površno delo, velike napovedi brez izvedbe, besedne spodrsljaje in slabo komunikacijo. Številni v CDU/CSU ne verjamejo več, da lahko Merz obrne slabe trende.

Spopad med liberalno in konservativno strujo znotraj CDU/CSU?

Razprave o zamenjavi kanclerja kažejo tudi na različne struje znotraj CDU/CSU. Del poslanske skupine v zveznem parlamentu naj bi kot koalicijskega partnerja obravnaval AfD in ne SPD.

Obenem pa v CDU/CSU obstaja liberalna struja, ki je prepričana, da bi bila krščanska Unija uspešnejša z bolj sredinsko politiko, še poroča ZDF.