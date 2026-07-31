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Avtorji:
K. M., STA

Petek,
31. 7. 2026,
13.25

Osveženo pred

1 ura, 17 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,32

Natisni članek

Natisni članek
Direkcija RS za vode črpanje voda

Petek, 31. 7. 2026, 13.25

1 ura, 17 minut

Zaznavajo ekstremno povečanje črpanja vode s črpalkami iz strug. "Odvzem ni dovoljen!"

Avtorji:
K. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,32
Črpanje vode na reki Unici. | Zalivanje in namakanje z odvzemom vode iz vodotoka je dovoljeno izključno na podlagi vodnega dovoljenja in skladno s pogoji, določenimi v njem. | Foto Bojan Puhek

Zalivanje in namakanje z odvzemom vode iz vodotoka je dovoljeno izključno na podlagi vodnega dovoljenja in skladno s pogoji, določenimi v njem.

Foto: Bojan Puhek

Direkcija za vode na terenu zaznava ekstremno povečanje črpanja vode s potopnimi črpalkami iz strug za zalivanje in namakanje. Opozarja, da takšna uporaba po zakonu o vodah predstavlja posebno rabo vode, za katero se zahteva pridobitev vodnega dovoljenja. Direkcija ob tem poziva k ohranitvi življenja v vodah v sušnem obdobju.

Ker so zaradi daljše odsotnosti padavin in odvzemov vode vodotoki ponekod že popolnoma izsušeni, so resno ogroženi habitati in preživetje vodnih organizmov. "Skupaj poskrbimo za ohranitev življenja v naših vodah v sušnem obdobju," so pozvali v današnjem sporočilu za javnost.

"Opozarjamo, da uporaba vodnih črpalk, nateg in drugih naprav za zajem vode iz strug vodotokov po zakonu predstavlja posebno rabo vode, za katero se zahteva pridobitev vodnega dovoljenja. Z njim se določi ekološko sprejemljivi pretok, ki zagotavlja delovanje in ohranitev vodnega in obvodnega ekosistema," so pojasnili.

Odvzem ni dovoljen 

Zalivanje in namakanje z odvzemom vode iz vodotoka je zato dovoljeno izključno na podlagi vodnega dovoljenja in skladno s pogoji, določenimi v njem. "To pomeni, da odvzem ni dovoljen, ko pretoki v strugi padejo pod ekološko sprejemljiv pretok," so poudarili.

Kot so zagotovili, stanje na terenu redno spremljajo. Če bodo ugotovitvi, da gre za nedovoljen odvzem ali za kršitev pogojev iz vodnega dovoljenja, bodo obvestili inšpektorat za okolje in prostor.

Raba vode brez vodnega dovoljenja ali v nasprotju s pogoji v njem predstavlja prekršek. Za tovrstne kršitve zakon določa globe od 400 do 1.200 evrov za posameznike, medtem ko so globe za pravne osebe predvidene bistveno višje, so navedli.

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