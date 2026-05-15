Zastrupila moža, nato pa o njem napisala knjigo za otroke

Kouri Richins | Kouri Richins, ki je delala kot nepremičninska agentka, je po trditvah tožilstva svojega premožnega moža zastrupila zaradi denarja. Imela naj bi tudi zunajzakonsko afero. | Foto Reuters

Kouri Richins, ki je delala kot nepremičninska agentka, je po trditvah tožilstva svojega premožnega moža zastrupila zaradi denarja. Imela naj bi tudi zunajzakonsko afero.

Mati treh otrok Kouri Richins je napisala otroško knjigo o soočanju z žalostjo po moževi smrti. Zdaj – štiri leta po smrti svojega moža – pa so jo v ameriški zvezni državi Utah obsodili na dosmrtno zaporno kazen. Svojega moža naj bi iz koristoljubja umorila s smrtonosnim odmerkom fentanila.

Kouri Richins, ki zdaj šteje 36 let, je bila spoznana za krivo, da je svojemu možu Ericu Richinsu leta 2022 na skrivaj v pijačo dala smrtonosni odmerek sintetičnega opioidnega fentanila. Richinsova obtožbe dosledno zanika, piše švicarski medij Watson.

Veliki dolgovi in zunajzakonska afera?

V odmevnem sojenju je tožilstvo kot motiv za umor navedlo njene velike dolgove in njeno afero. Njen mož je imel v lasti večmilijonsko nepremičnino in polico življenjskega zavarovanja.

Richinsova je bila obsojena tudi zaradi drugih obtožb, vključno z zavarovalniško goljufijo in poskusom umora. Domnevno je že prej poskušala ubiti svojega moža s sendvičem, prepojenim s fentanilom.

Po smrti moža napisala knjigo za otroke

Zaradi suma umora moža so jo aretirali šele 14 mesecev po njegovi smrti. Nepremičninska agentka, mati treh sinov, je medtem izdala otroško knjigo o soočanju s smrtjo ljubljene osebe.

Po smrti svojega moža je Richinsova napisala otroško knjigo o prebolevanju izgube očeta. Pozneje so jo aretirali zaradi suma umora in jo zdaj obsodili na dosmrtni zapor. Foto: Reuters

V knjigi z naslovom Ali si z mano? deček žaluje za svojim pokojnim očetom, ki zdaj bdi nad njim kot angel varuh. V času smrti Erica Richinsa so bili njegovi trije sinovi stari pet, sedem in devet let.

Nagovorila svoje otroke, ti želijo zanjo dosmrtni zapor 

Pred izrekom dosmrtne kazni je mati v govoru nagovorila svoje otroke. Po poročanju CNN otroci sami niso bili prisotni v sodni dvorani. "Popolna laž je, da sem ubila svojega moža," je dejala in svoje otroke v solzah prosila: "Bodite kot vaš oče."

Na sojenju so prebrali tudi izjave njenih sinov. Vsi trije so izrazili željo po dosmrtni ječi, ker se ne bi počutili varne, če bi bila njihova mati na prostosti.

