Zaradi znane prevare z ogledalom Avstrijec skoraj ostal brez 600 evrov

Italija, avtocesta, italijanska avtocesta | Šele po vrnitvi v domovino so mu prijatelji povedali, da je bil žrtev znane prevare, ki se na italijanskih avtocestah pogosto dogaja. | Foto Shutterstock

Šele po vrnitvi v domovino so mu prijatelji povedali, da je bil žrtev znane prevare, ki se na italijanskih avtocestah pogosto dogaja.

Počitnice v Italiji so se za Avstrijca spremenile v pravno nočno moro. Med vožnjo po avtocesti je bil namreč žrtev znanega "spiegeltricka" (trika z ogledalom, op. p.), prevaranti pa so od njega poskušali izsiliti kar 600 evrov.

Moški je potoval s svojim avtodomom. Ko je na avtocesti prehiteval vozilo italijanskih registrskih oznak, je nenadoma zaslišal glasen pok. Voznik avtomobila je prižgal luči in moškega prisilil, da se umakne na odstavni pas. Ko je stopil iz svojega vozila, ga je drugi voznik obtožil, da je med prehitevanjem poškodoval njegovo stransko ogledalo. Na avtodomu je bila vidna črna sled, ogledalo na drugem vozilu pa je bilo videti poškodovano.

Na koncu plačal 50 evrov

"Obtožil me je, da sem poškodoval njegovo stransko ogledalo, in takoj zahteval 600 evrov. Ko sem omenil zavarovanje, je odgovoril, da je med Avstrijo in Italijo to preveč zapleteno," je moški povedal za avstrijski portal Heute. Po daljši razpravi mu je ceno s 600 evrov uspelo znižati na 50, znesek pa je na koncu plačal. "Rekel sem si – bolje plačati, kot da tvegam večje težave," je dejal.

Šele po vrnitvi v domovino so mu prijatelji povedali, da je bil žrtev znane prevare, ki se na italijanskih avtocestah pogosto dogaja. Goljufi običajno v vozilo vržejo predmet, simulirajo trčenje in nato od žrtve zahtevajo denar. Da bi bila zgodba bolj prepričljiva, pogosto celo sami opraskajo vozilo. Policije nikakor ne želijo vpletati. Portal ob tem poroča, da moški prijave na policijo še ni podal, zato še ni jasno, ali je bil res žrtev prevare ali je šlo za nesrečo.

Avtomobilski klub: nikoli ne plačajte takoj

Avstrijski avtomobilski klub ÖAMTC na to prevaro sicer opozarja že dalj časa. Voznikom svetujejo, da če so prepričani, da do trčenja ni prišlo, ne ustavljajo, v primeru dvoma, pa naj ustavijo na bencinski črpalki ali varnem mestu. "Nikoli ne plačajte takoj, vztrajajte s klicem policije, v nujnih primerih pokličite evropsko število za klic v sili 112," še dodajajo.

