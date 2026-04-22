K. M.

22. 4. 2026
9.05

Zaradi vojne v Iranu in zaprtja Hormuške ožine dražji tudi kondomi

Kondomi | Cene kondomov bodo višje za 20 do 30 odstotkov.

Varen seks bi lahko postal dražji, če bo iranska vojna še naprej motila svetovne dobavne verige, piše Reuters, ki je opravil intervju z Gohom Miahom Kiatom, izvršnim direktorjem največjega proizvajalca kondomov na svetu.

Izvršni direktor Karexa Goh Miah Kiat je za Reuters povedal, da bo podjetje morda prisiljeno zvišati cene kondomov za vsaj 20 do 30 odstotkov, odvisno od tega, kako dolgo bodo motnje trajale. Vojna in zaprtje Hormuške ožine sta namreč prekinili dobavo nekaterih materialov, ki se uporabljajo pri proizvodnji kondomov.

"Razmere so vsekakor zelo nestabilne, cene so visoke," je Goh povedal za Reuters. "Nimamo druge izbire, kot da stroške takoj prenesemo na stranke," je dodal. 

Zalog še za nekaj mesecev 

Podjetje Karex s sedežem v Maleziji proizvaja kondome, lubrikante, rokavice in medicinske katetre. Podjetje izdeluje moške lateks kondome, vključno z znamkami ONE, Trustex, Carex in Pasante. Letno lahko proizvede več kot pet milijard kondomov in jih izvaža v več kot 130 držav.

Goh je za Reuters povedal, da poleg višjih stroškov za proizvodnjo in pakiranje kondomov prihaja tudi do zamud pri pošiljanju. "Veliko pošiljk je obstalo na ladjah in še niso prispele na cilj. So pa zelo iskani," je dejal Goh.

Goh je sicer povedal, da ima podjetje zaenkrat dovolj zalog za nekaj mesecev.

Vojna škoduje proizvodnji stranskih proizvodov iz nafte 

Ker so se cene plina po iranski vojni močno zvišale, sta nafta in plin pritegnila večino pozornosti. Ekonomisti se bojijo, da bi lahko naraščajoče cene kmalu povzročile upad potrošnje, pomanjkanje nafte pa bi lahko oviralo proizvodnjo. To še posebej velja za Azijo, ki je močno odvisna od nafte z Bližnjega vzhoda kot goriva.

Vojna pa škoduje tudi proizvodnji tako imenovanih stranskih proizvodov iz nafte. Surovine iz nafte se namreč uporabljajo za izdelavo plastike in drugih materialov. Nafta se uporablja za izdelavo embalažnih materialov, silikonsko olje in amonijak pa sta ključni sestavini pri proizvodnji kondomov.

"Veliko slišimo o surovi nafti in vplivih na dizel in bencin, vendar primanjkuje tudi surovin in petrokemikalij," je v ločenem intervjuju dejala globalna vodja oddelka za nafto in plin pri KPMG Angie Gildea.

Na primer, 41 odstotkov azijske nafte prihaja z Bližnjega vzhoda, je opozorila Gildea. Če države, ki proizvajajo stvari iz nafte, ne morejo dostopati do surovin, morajo zvišati cene, da bi to nadomestile.

Omejili prevoz na delo in v šolo 

Vendar pa surovine niso edini problem. Nekatere države, vključno z Mjanmarom in Kambodžo, so začele omejevati porabo goriva. Nekatere šole v jugovzhodni Aziji, vključno s šolami v Vietnamu, so izdale ukaze za šolanje od doma, saj so prevozi za učence postali predragi. Analitiki v panogi se bojijo, da to ovira tudi dostop tovarniških delavcev do proizvodnih obratov, kar bi lahko upočasnilo proizvodnjo ključnih izdelkov, namenjenih dobavi v tujino.

Novice Iran zagrozil sosednjim državam: "Če nas napadete, vam bo zmanjkalo nafte"
Novice Ukrajina odpira naftovod Družba, po katerem na Madžarsko in Slovaško prihaja ruska nafta
Novice Dolgotrajno zaprtje Hormuške ožine bi lahko močno okrnilo oskrbo z nafto
Novice Pri naftnih derivatih nekaj cenovne razbremenitve
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.