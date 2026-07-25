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Avtorji:
N. V., STA

Sobota,
25. 7. 2026,
13.03

Osveženo pred

18 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Nato vohunjenje

Sobota, 25. 7. 2026, 13.03

18 minut

Zaradi suma vohunjenja aretirali pripravnico pri Natu

Avtorji:
N. V., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Nato Bruselj | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Belgijske oblasti so aretirale kanadsko državljanko kitajskega rodu, ki je bila na pripravništvu v Natovem vrhovnem poveljstvu zavezniških sil v Evropi (SHAPE) v belgijskem Monsu. Sumijo jo vohunjenja za tretjo državo in članstva v hudodelski združbi, je sporočilo belgijsko zvezno tožilstvo.

Osumljenko so pridržali v četrtek, potem ko so jo varnostne službe SHAPE identificirale kot varnostno tveganje in o tem obvestile belgijsko vojaško obveščevalno službo. Belgijsko tožilstvo ni razkrilo, za katero državo naj bi domnevno vohunila, niti podrobnosti o očitanih kaznivih dejanjih.

Primer je že prevzelo belgijsko zvezno tožilstvo, preiskavo pa je vodila zvezna sodna policija v Charleroiju. Ta je v četrtek opravila hišno preiskavo na domu osumljenke in preiskavo na njenem delovnem mestu. Pristojni preiskovalni sodnik je nato v petek zanjo odredil pripor.

Nato vohunjenje
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