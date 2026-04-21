Zaradi spopada med policijo in tolpo 200 turistov obtičalo na hribu

Med policijsko operacijo v faveli Vidigal je na priljubljeni razgledni točki v Riu de Janeiru ostalo ujetih okoli dvesto turistov, poročajo lokalni mediji.

No Rio de Janeiro, uma operação na comunidade do Vidigal deixa turistas ilhados no alto do Morro Dois Irmãos. A Polícia Civil realiza buscas para prender lideranças do Comando Vermelho. A trilha para o famoso ponto turístico do Rio começa no alto do Vidigal, e os turistas que… pic.twitter.com/WHcez8rgZJ — GloboNews (@GloboNews) April 20, 2026

Med operacijo so policisti iskali člane kriminalne združbe Comando Vermelho, za katere so domnevali, da se skrivajo v Vidigalu, je poročala TV Globo.

Ker so policisti in osumljenci medsebojno obračunavali s streljanjem, so blokirali glavni dostop do poti, ki vodi do razgledne točke, nekateri turisti pa so tako ostali ujeti.

"Bilo je strašljivo, a položaj je bil pod nadzorom," je dejala očividka Rita Oliveiro. "Čakali smo na sončni vzhod in nenadoma so nam vodniki rekli, naj se usedemo, nato pa smo zaslišali streljanje."

Vodniki o policijski akciji vnaprej obveščeni

"Vodniki so vnaprej vedeli za policijsko akcijo," je še dejala Oliveiro, drugi vodniki pa so potrdili, da so se uskladili s policijo. "Presenetilo nas je. Zaslišali smo strele, vodniki pa so nam takoj razložili, kaj se dogaja," je za dnevnik O Dia povedala 25-letna Danielly Nobre.

"Vse se je dobro končalo. Vsi smo hodili drug za drugim, si pomagali in uspelo nam je dokončati vzpon, videti sončni vzhod in doživeti naval adrenalina," je še dejala Nobre.

Skupine, kot je Comando Vermelha, na območjih, ki jih nadzorujejo, uvajajo stroga pravila. Poleg trgovine z drogami imajo takšne kriminalne združbe zdaj monopol nad oskrbo s plinom, kabelsko televizijo, internetom in prevozom.