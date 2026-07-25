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Avtor:
N. V.

Sobota,
25. 7. 2026,
8.41

Osveženo pred

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požar Francija Španija

Sobota, 25. 7. 2026, 8.41

0 minut

Zaradi požarov v Franciji in Španiji evakuirali že več kot 220 tisoč ljudi

Avtor:
N. V.

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Zaradi obsežnih požarov, ki divjajo pri Bordeauxu, so francoske oblasti odredile evakuacijo skoraj 60 tisoč ljudi, skupno je bilo zaradi požarov v Franciji in Španiji evakuiranih že več kot 220 tisoč ljudi. Po navedbah oblasti v Španiji požara trenutno ne zmorejo obvladati.

Na jugozahodu Francije so zaradi požarov v regijah Gironde in Landes do zdaj evakuirali okoli 200 tisoč ljudi, francoski predsednik Emmanuel Macron je na pomoč gasilcem poslal tudi vojsko.

Francoski notranji minister Laurent Nuñez je za francosko televizijo TF1 dejal, da tako silovitega požara še niso doživeli in da zublji "hranijo sami sebe" ter ves čas spreminjajo smer. V petek zvečer se je požar širil proti Bordeauxu, poroča BBC.

požari, Francija, Španija | Foto: Reuters Foto: Reuters

Španske oblasti medtem opozarjajo, da je požar pri Madridu "presegel zmogljivosti" gasilcev, potem ko so se trije ločeni požari združili v enega, poroča BBC. Do zdaj so evakuirali 25 tisoč ljudi.

Predsednica madridske regije Isabel Díaz Ayuso je požar označila za "najhujšega v zgodovini te regije", zublje pa še podpihuje usodna kombinacija visokih temperatur in vetra. Požar je le še kakšnih 50 kilometrov od španske prestolnice, trenutno pa presega zmogljivosti gasilcev, ki ga zato ne zmorejo aktivno gasiti, temveč lahko izvajajo le preventivne ukrepe.

požari, Francija, Španija | Foto: Reuters Foto: Reuters

Še en požar divja v bližnji provinci Ávila in oblasti se bojijo, da bi se lahko tudi ta združil z osrednjim, ki ogroža Madrid, še poroča BBC.

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