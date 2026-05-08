Avtor:
Sa. B.

Petek,
8. 5. 2026,
9.46

Šibenik voznik nevarna vožnja Vožnja Hrvaška

Zaokrožil grozljiv posnetek smrtno nevarne vožnje na jadranski magistrali #video

Na strani Prometne zgode šibenske na Facebooku, ki redno objavlja nepremišljena ravnanja voznikov na cestah v Šibeniku, so objavili posnetek, ki je med uporabniki požel veliko pozornosti. Posneli so izjemno nevarno vožnjo na magistrali med naseljema Žaborić in Brodarica, kjer je voznik s svojim dejanjem ogrozil druge udeležence v prometu.

Na posnetku vidimo vozilo, ki z veliko hitrostjo skuša prehiteti druga vozila pred sabo, ob tem pa na odseku, ki je že leta znan po številnih prometnih nesrečah, večkrat prečka polno črto. V hipu, ko prehiti vsa vozila pred sabo, z nasprotne strani pripelje drugo vozilo, omenjeni voznik pa v zadnjem trenutku zapelje na svojo stran vozišča in se izogne skorajšnji tragediji.

Ovinki na cesti med Žaborićem in Brodarico po poročanju hrvaških medijev veljajo za eno najnevarnejših prometnih točk na območju Šibenika. Čeprav so bila pred približno 15 leti izvedena dela za delno korekcijo ovinkov in izboljšanje vidljivosti na cesti, ima ta odsek magistrale še vedno sloves kraja, kjer se dogajajo hude prometne nesreče, ki prinašajo tudi smrtne žrtve.

Šibenik voznik nevarna vožnja Vožnja Hrvaška
