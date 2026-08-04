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Avtorji:
K. M., STA

Torek,
4. 8. 2026,
17.34

Osveženo pred

4 minute

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Natisni članek

Natisni članek
zamejci Italija dogodek nastop

Torek, 4. 8. 2026, 17.34

4 minute

Zamejski Slovenci ogorčeni: Slovenka na dogodku ni smela nastopiti, prosili so jo celo, naj ne pride

Avtorji:
K. M., STA

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Trst, slika mesta | Kot je za medije Slovencev v Italiji povedala Cher, so organizatorji njen nastop tik pred zdajci odpovedali, kot razlog pa navedli domnevno politično neskladnost. | Foto Maks Škulj

Kot je za medije Slovencev v Italiji povedala Cher, so organizatorji njen nastop tik pred zdajci odpovedali, kot razlog pa navedli domnevno politično neskladnost.

Foto: Maks Škulj

V slovenski skupnosti v Italiji zadnje dni odmeva primer predsednice Centra za kulturne raziskave iz Barda Luise Cher, ki so jo najprej povabili na kulturni večer v Teru, nato pa jo prosili, naj ne pride zaradi "politične nekompatibilnosti". To so obsodili Slovenska kulturno-gospodarska zveza, deželni svetnik Marko Pisani in senatorka Tatjana Rojc.

Na večeru z naslovom Cjant a la Tor, posvečenemu zgodbam, spominom in življenju ob reki Ter, naj bi konec julija Cher predstavila delo centra, ki deluje od leta 1967, in etnografski muzej v Bardu. Kot je za medije Slovencev v Italiji povedala Cher, so organizatorji njen nastop tik pred zdajci odpovedali, kot razlog pa navedli domnevno politično neskladnost. Prosili so jo tudi, naj se dogodka v Teru, ki ga je organiziral furlansko-ladinski inštitut, ne udeleži. Od organizatorjev ni prejela niti pojasnila niti opravičila.

Dogodek ostro obsodili 

Ena od krovnih organizacij slovenske manjšine v Italiji, Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ), je dogodek ostro obsodila, opozorila na politično izključevanje in ponovno odprla vprašanje odnosa občinske uprave Barda do slovenske skupnosti, je poročal Primorski dnevnik.

Deželni svetnik stranke Slovenska skupnost Marko Pisani je v odzivu prejšnji teden poudaril, da dogodek odpira resna vprašanja glede spoštovanja demokratičnih načel, pluralizma, svobode izražanja ter kulture dialoga.

Preverili bodo vse okoliščine primera 

Napovedal je, da bo vložil svetniško vprašanje z zahtevo, naj se preverijo vse okoliščine primera. "Pričakujem popolno transparentnost in jasno pojasnilo odgovornosti za nastalo situacijo. Javne in kulturne institucije morajo ostati prostor vključevanja, spoštovanja različnosti in odprtega dialoga, ne pa prostor izključevanja zaradi političnih ali narodnostnih oznak," je v sporočilu za javnost še zapisal Pisani.

Senatorka Tatjana Rojc pa je, kot je sporočila v ponedeljek, zaradi incidenta naslovila poslansko vprašanje na notranjega ministra Mattea Piantedosija in ministra za kulturo Alessandra Giulija. Zanima jo, kako nameravata ministra ukrepati, da bi zagotovila spoštovanje zaščitnega zakona za slovensko skupnost iz leta 2001 in zakona o jezikovnih manjšinah.

Ob tem je zapisala, da morajo javne ustanove, ki prejemajo javna finančna sredstva in podeljujejo pokroviteljstva, zagotavljati spoštovanje načel nepristranskosti, svobode govora in promocije zgodovinskih identitet. Senatorka je še opozorila, da vsakršno dejanje politične diskriminacije in kulturne marginalizacije v odnosu do slovenske manjšine spodkopava družbeno kohezijo in mirno sobivanje, ki ga ščitijo državni zakoni.

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