Zamejska Slovenka, ki poučuje v Berlinu: Italijanščino se učijo samo zaradi interesa, slovenščino iz zelo osebnih razlogov

"Medtem ko se za učenje italijanščine ljudje odločajo samo zaradi interesa ali fascinacije nad italijanskim jezikom in kulturo, imajo učenci slovenščine zelo osebne razloge za to, kot so slovenski starši, partner ali partnerica, redno letovanje v Sloveniji ..." nam je v tokratni rubriki Prek meja povedala Taisija Cesar, zamejska Slovenka iz Trsta, ki v Berlinu že 12 let poučuje svoja dva materna jezika. V intervjuju je spregovorila tudi o prednostih in slabostih življenja v velikem mestu, o slavnih berlinskih klubih, kjer te, če "po njihovem mnenju ne ustrezaš vzdušju kluba, lahko pri vhodu zavrnejo", pa tudi o vse večjem vplivu skrajno desne AfD, "ki vpliva na splošno vzdušje v državi". Čeprav se v Berlinu, kot pravi, počuti varno, "dvakrat premislim, preden grem na obisk drugih nemških krajev, predvsem če so manjši in so v zveznih državah, kjer ima AfD veliko podpore", je dejala sogovornica.

Kdaj ste se odselili v Berlin? Kaj je bil povod za vašo selitev? Ste takoj vedeli, da boste tam ostali, ali ste to odločitev sprejeli naknadno?

V Berlin sem prvič šla na Erasmus prakso leta 2012. Odločitev za to je bila nenačrtovana. Prepričana sem bila, da bom prakso opravila na Švedskem ali Norveškem, zadnji trenutek pa sem o tem podvomila in se spontano odločila za Nemčijo. Ko sem v Berlinu preživela prvi mesec ali dva, sem takoj vedela, da je to mesto zame in da želim tu ostati tudi po praksi. V Slovenijo sem se vrnila, da sem dokončala študij, od leta 2013 pa stalno živim tukaj.

Brandenburška vrata, eden od klasičnih simbolov Berlina Foto: Osebni arhiv

Kaj delate v Berlinu, s čim se preživljate?

V Berlinu že 12 let poučujem svoja dva materna jezika – slovenščino in italijanščino – na jezikovnih šolah in zasebno. Medtem ko se za učenje italijanščine ljudje odločajo tudi samo zaradi interesa ali fascinacije nad italijanskim jezikom in kulturo, imajo učenci slovenščine zelo osebne razloge za to, kot so slovenski starši, partner ali partnerica, redno letovanje v Sloveniji ...

Poučevati sem začela po naključju, ponovno odkrita strast za jezike pa me je pripeljala do študija jezikoslovja. Leta 2024 sem dokončala dodiplomski študij v Berlinu, zdaj končujem podiplomski študij v Potsdamu, po tem bom verjetno nadaljevala tudi z doktoratom.

Kako preživljate prosti čas?

V prostem času grem rada teč ob kanal ali v park. S prijatelji in prijateljicami grem ponavadi na pijačo v Biergarten (gostinski lokal, ponavadi samopostrežni, na prostem) ali pa si pijačo kupimo v Spätiju (mala trgovina ali kiosk, ki je odprt pozno v noč) in jo spijemo ob reki, kanalu ali v parku. To je kar značilno v Berlinu. Poleti včasih zaidem h kakšnemu jezeru blizu mesta, pozimi pa rada hodim v opero ali kino. Pogosto večerjam zunaj, saj ima Berlin zelo raznoliko gostinsko ponudbo. Moje najljubše restavracije so sudanska, etiopska, vietnamska, kitajska, pa tudi italijanska picerija.

Berlinski parki, ki jih Berlinčani v prostem času uporabljajo kot svoj vrt. Foto: Osebni arhiv

Ste zamejska Slovenka iz Trsta. Živeli ste v Trstu, Sežani, Ljubljani in zdaj v Berlinu. Mesta se med seboj precej razlikujejo, vi ste izbrali Berlin. Kaj vas je pritegnilo, kaj je drugače kot v drugih mestih, v katerih ste živeli?

Berlin je zdaleč največje mesto, v katerem sem živela, in to prinaša dinamičnost, raznolikost, nešteto zanimivih ponudb za vsako priložnost in veliko več možnosti na delovnem področju. Sobivanje toliko različnih kultur in perspektiv je tudi razlog za veliko odprtost in sprejemanje drugačnosti. V Berlinu na primer lahko oblečeš kakršnakoli "ekstravagantna" oblačila, pa se nihče ne bo zmenil za to. Mesto je tako internacionalno, da nekateri pravijo, da Berlin ni Nemčija, temveč mesto zase. Vseeno se tu pozna tudi nemški sistem države blaginje, ki te podpira v primeru brezposelnosti, nizkega dohodka, pri študiju, starševstvu ali podnajemu.

Kako ste se kot Slovenka, ki prihaja iz Italije, dežele odprtih ljudi, znašli med bolj zadržanimi Nemci? Ali je to zgolj stereotip, ki ga imamo o tem narodu?

Pred Berlinom sem šest mesecev živela tudi v Amsterdamu, in če Nizozemce primerjam z Nemci, se mi drugi zdijo dokaj odprti. Tukaj sem takoj spletla prijateljske vezi tudi z lokalci, kar mi na Nizozemskem ni uspelo. Glede na podobno srednjeevropsko kulturo nisem imela večjih težav. Moji prijatelji in prijateljice iz južne Italije, Grčije ali Španije glede medosebnih odnosov doživljajo večji kulturni šok. Moram pa priznati, da so moji najbližji prijatelji v Berlinu večinoma priseljenci kot jaz.

RAW-Gelände, nekakšna Metelkova, kjer imajo bolšji sejem, klube, kavarne, športne dvorane ... Foto: Osebni arhiv

Kot ste že omenili, je Berlin mednarodno zelo pisano mesto, znano tudi kot eno najbolj žurerskih mest. Ima še vedno ta sloves? So tamkajšnje zabave res tako posebne in odmevne? Po čem se razlikujejo od zabav v drugih evropskih prestolnicah?

Ena od zanimivih plati Berlina so res zabave, predvsem partiji z elektronsko glasbo. Tukaj je kar nekaj klubov, ki gostijo svetovno znane techno didžeje, pohvali se lahko z odličnimi zvočnimi sistemi. V klubih sta prepoznavni berlinska odprtost in brezskrbnost. Vzdušje je res super. Mislim, da se berlinski žuri od zabav drugih mestih razlikujejo predvsem po tem, da se začnejo v petek in nadaljujejo do nedelje zvečer. Slaba stran tega je, da so vrste za klube izredno dolge, poleg tega pa te lahko pri vhodu kratko malo zavrnejo.

Zakaj te pri vhodu lahko zavrnejo? Zgolj zaradi preveč ljudi ali tudi drugih razlogov, kot na primer ne dovolj ekstravagantnega videza, obleke? Je za zabave predviden "dress code"?

Pri vhodu v klub te ponavadi zavrnejo, ker po njihovem mnenju ne ustrezaš vzdušju kluba. To lahko deloma temelji na videzu, ampak večinoma ne želijo prevelikih skupin, preveč pijanih ljudi ali turistov, ki gredo v klub kot na ogled turistične znamenitosti in ne zato, ker bi si želeli žurati. Včasih pa je izbira popolnoma subjektivna, tako da je težko reči, kateri je najboljši dress code ali strategija.

Tempelhofer Feld, nekdanje letališče, ki je zdaj park z vrtički, prostorom za žar in ga ljudje uporabljajo za rolanje, kolesarjenje, tek in "land windsurfing" – windsurfing na kopnem. Foto: Osebni arhiv

Kako bi ocenili standard življenja v Berlinu? Kakšne so cene stanovanj, hrane, kolikšne so plače? Lahko navedete kakšen primer?

Cene stanovanj so zelo različne. V zadnjih petih letih so se te zelo dvignile, zato podnajemniki z novimi pogodbami plačujejo tudi dvakrat več kot tisti s starimi pogodbami. Razlika je tudi med stanovanji na prostem trgu z navitimi cenami in državnimi stanovanji z zelo poštenimi cenami. Osebno imam srečo, da živim prav v takem stanovanju in za dvosobno stanovanje plačujem 460 evrov najemnine, s stroški okoli 760 evrov.

Na splošno pa so pravice podnajemnikov v Berlinu zelo dobro zaščitene. Ponavadi se podpiše pogodbo za nedoločen čas in ker so lastniki večinoma (zasebna ali državna) podjetja in ne posamezniki, želijo obdržati podnajemnike in stanovanja ne potrebujejo za lastno rabo. Tudi v tem primeru imajo podnajemniki v Berlinu do deset let časa, da dobijo novo stanovanje.

Tudi hrana se je v zadnjih letih podražila. V trgovinah so cene mogoče še vedno primerljive s Slovenijo, medtem ko so cene v restavracijah in kavarnah znatno dražje. Za preprosto večerjo plačaš vsaj 25 evrov na osebo. Po drugi strani so plače relativno dobre, čeprav so v primerjavi z drugimi nemškimi mesti le srednje visoke. Povprečna plača za polni delovni čas je med 3.500 in 3.800 evri bruto na mesec. Berlin je tudi zelo razprostranjeno in nekaotično mesto z veliko zelenja in mislim, da kombinacija tega, storitev socialne države in priložnosti velikega mesta zagotavlja dober življenjski standard.

Oberbaumbrücke, most čez reko Spree Foto: Osebni arhiv

Ko ste prišli, je vladala politika kanclerke Angele Merkel, danes ima v Nemčiji naraščajoč politični vpliv skrajno desna AfD. Kako ena in druga politika vplivata oz. sta vplivali, spremenili življenje Nemcev in priseljencev? Koliko politične odločitve vplivajo na vaše življenje? Je na ulici opaziti spremembe? Je sicer bolj ali manj varno, kot ko ste prišli v Nemčijo, ali je vseskozi enako?

"Dejstvo, da je AfD toliko narasla, seveda vpliva na splošno ozračje v državi. V Berlinu se sicer vedno počutim varna, vendar dandanes dvakrat premislim, preden grem na obisk drugih nemških krajev, predvsem če so manjši in so v zveznih državah, kjer ima AfD veliko podpore," pravi Taisija Cesar. Foto: Osebni arhiv Ker imam evropsko državljanstvo, različne politične odločitve ne vplivajo preveč na moje pravice in možnosti. In ker sem videti kot Nemka, to mojega vsakdanjika ne spremeni posebno. Dejstvo, da je AfD toliko narasla, pa seveda vpliva na splošno ozračje v državi. V Berlinu se sicer vedno počutim varna, vendar dandanes dvakrat premislim, preden grem na obisk drugih nemških krajev, predvsem če so manjši in v zveznih državah, kjer ima AfD veliko podpore. Za moje prijatelje, ki niso videti kot Nemci in nimajo evropskega potnega lista, je ta občutek še povečan.

Je kakšna stvar, ki jo pogrešate iz Slovenije?

Pogrešam predvsem razgibanost pokrajine in gore. Berlin in okolica sta popolnoma ravni: mislim, da ima najvišja točka v mestu kakih 80 metrov, v predmestju pa 120! Ko sem na obisku v Sloveniji, uživam tudi v kratkih razdaljah znotraj mest.

Kaj bi svetovali tujcem/Slovencem, ki razmišljajo o selitvi v Berlin? Kaj naj pričakujejo?

Čeprav je Berlin zelo mednaroden in se tukaj lahko preživi tudi z angleščino, je znanje nemščine pomembno za dolgoročno integracijo v družbo. Nemčija se še vedno ima za enojezično državo, čeprav tu sobivajo različne jezikovne skupnosti. Tečaji nemščine so dostopni za skoraj vsakim vogalom. Računati je treba, da za urejanje birokratskih stvari porabiš več časa kot v Sloveniji, kar mogoče nasprotuje predstavi nemške učinkovitosti. Sicer pa je Berlin odlična izbira za osebe, ki iščejo odprtost, dinamičnost in stik z različnimi kulturami, jeziki in pogledi. Manj je primeren za osebe, ki ljubijo morje, gore ali naravo tik za hišo.

Se v Berlinu vidite tudi v prihodnosti ali nameravate svoje življenjske in morda poslovne priložnosti iskati še drugje?

Za zdaj mislim, da je Berlin še vedno najboljša lokacija zame.