Čeprav se v javnosti pogosto pojavljajo opozorila o visokih cenah na hrvaški obali, je Zagrebčanka na Krku naletela na drugačno sliko. Obiskala je več krajev in ugotovila, da je za hrano, pijačo in druge storitve odštela manj, kot je pričakovala.

“Obiskala sem Omišalj, Baško in mesto Krk. Cene so precej nižje, kot sem pričakovala,” je povedala za hrvaški medij Večernji list. S prijateljico sta v kavarni na krški rivi naročili kavo z mlekom in Cedevito, račun pa je znašal osem evrov. Dodala je, da so cene kave danes sicer višje kot nekoč, a še vedno primerljive ali celo ugodnejše kot v Zagrebu. Ob tem je izrazila upanje, da se cene z začetkom glavne sezone ne bodo dodatno zvišale.

32 evrov za kosilo

Presenetila jo je tudi cena kosila v središču Krka. “Dve pici, kozarec vina in sok so naju stali 32 evrov. Nisva izbrali najcenejše možnosti – prijateljica je jedla pico s pršutom, jaz pa z morskimi sadeži. Nisem pričakovala, da bom v restavraciji jedla za manj kot 50 evrov,” je dejala.

Tudi kosilo je bilo po njenem mnenju ugodno. Foto: Thinkstock

Kepica sladoleda dva evra

Večer sta preživeli v Njivicah, kjer sta si privoščili sladoled. Cena kepice je znašala dva evra. "Ponekod v Zagrebu stane kepica tudi 2,5 evra," je povedala Zagrebčanka.

Tudi parkiranje se ji je zdelo razmeroma ugodno. V mestu Krk ura parkiranja stane 1,5 evra, plačilo pa je mogoče prek SMS ali mobilne aplikacije. Nekoliko višje cene veljajo v bližini priljubljenih plaž, denimo v Baški, kjer se parkiranje giblje med 1,5 in tremi evri na uro.

Baška je ena najbolj priljubljenih destinacij na Krku. Foto: Getty Images

Razočarana je bila le nad cenami izposoje ležalnikov in senčnikov. Celodnevni najem kompleta stane med 20 in 30 evri. “Lahko bi bilo tudi cenejše, vendar sem si to privoščila le en dan,” je povedala.

Kljub temu je dodala, da je Krk v primerjavi z drugimi obmorskimi kraji "resnično cenovno dostopen."