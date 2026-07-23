Zagovornik načela enakosti je Turistično-gostinski zbornici Slovenije priporočil, naj vse gostinske obrate seznani z zakonsko obveznostjo, da morajo psom vodnikom slepih in psom pomočnikom oseb z invalidnostmi dovoliti vstop v svoje prostore. Priporočilo je izdal po obravnavi primera slepe turistke, ki ji v ljubljanski gostilni tega niso dovolili.

"Turistično-gostinska zbornica Slovenije se je na Zagovornikovo priporočilo nemudoma odzvala in napovedala, da bo ob koncu tedna vse svoje člane obvestila o vsebini Zagovornikovega priporočila. To je dober primer medsebojnega sodelovanja, s katerim lahko olajšamo vsakdan ljudem, ki zaradi svoje prikrajšanosti potrebujejo pomoč psa vodnika," so v sporočilu za javnost povzeli besede zagovornika načela enakosti Mihe Lobnika. Naknadno so to priporočilo izdali tudi Sekciji za gostinstvo in turizem Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

Slepi turistki prepovedali vstop

Med obravnavo primera je Zagovornik policijo opozoril na neustrezno ravnanje policista, ki je posameznici podal napačno informacijo, da lahko gostinec osebi, ki jo spremlja pes vodnik, prepove vstop.

Policija je pojasnila, da je slepi turistki, ki se je že sama obrnila nanjo, priznala napako in se ji opravičila. Sprejela je tudi ukrepe za dodatno usposabljanje svojih uslužbencev. S pravilnim ravnanjem je dodatno seznanila svoje zaposlene, se o problematiki posvetovala s predstavniki slepih in slabovidnih ter napovedala ukrepanje zoper gostinski obrat zaradi suma kršitve zakonodaje.

Zagovornik takšen odziv ocenjuje kot primer dobre prakse odpravljanja ugotovljenih pomanjkljivosti in preprečevanja podobnih primerov v prihodnje, so zapisali.

Hkrati je znova poudaril, da morajo ponudniki blaga in storitev osebam z invalidnostmi zagotavljati razumne prilagoditve, ki jim omogočajo enakopraven dostop do storitev. Zakon o zaščiti živali izrecno določa, da imajo psi vodniki slepih in psi pomočniki oseb z invalidnostmi skupaj s svojimi skrbniki pravico do vstopa na vsa javna mesta.

Psu ni treba imeti nagobčnika

Določa tudi, da takšnemu psu ni treba imeti nagobčnika, mora pa nositi oprsnico z vidno oznako, s katero izkazuje svoj status, razen če je invalidnost spremljajoče osebe neposredno razvidna.

Turistka se za vložitev predloga za obravnavo diskriminacije ni odločila. Navedla je, da želi predvsem opozoriti na težavo in prispevati k temu, da se podobna izkušnja ne bi ponovila drugim, so navedli pri Zagovorniku.