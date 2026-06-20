Zagorelo luksuzno letovišče v Dominikanski republiki: umrla Italijanka, evakuiranih 1.700 turistov

Po večjem požaru v luksuznem obmorskem letovišču v Dominikanski republiki je umrla ženska, skoraj 1.700 turistov pa je bilo evakuiranih, so sporočile lokalne oblasti.

V požaru v hotelu Viva Wyndham Dominicus Beach je umrla 46-letna Italijanka Francesca Valentino, je sporočila reševalna služba DAEH. Tri osebe so odpeljali v bolnišnice, šest pa so jih oskrbeli na kraju dogodka, je dodala DAEH. Med žrtvami so bili gostje, obiskovalci in reševalci.

A massive fire has ripped through a Dominican Republic beach resort, killing one tourist and forcing the evacuation of almost 1,700 other guests.



Authorities are investigating the cause and say the blaze spread quickly due to high winds and the resort's flammable palm roof. pic.twitter.com/bOexilIdab — Al Jazeera English (@AJEnglish) June 20, 2026

Videoposnetki, ki so jih delili lokalni mediji, so prikazovali goste oblake dima, ki so se dvigali nad karibsko obalo, medtem ko so plameni zajeli streho letovišča. "Predhodna opažanja kažejo, da se je ogenj zaradi vnetljivosti delov palmovih listov in vetra hitro širil," je sporočil Center za nujne primere (COE).

Goste so preselili v bližnje hotele

Wyndham Hotels and Resorts, ki ima po vsem svetu približno 8.400 hotelov, se na prošnjo za komentar ni takoj odzval.

Požar je po navedbah operativnega centra pod nadzorom, vendar vzroke še preiskujejo. Goste so preselili v bližnje hotele.

Dominikanska republika, znana po čistem morju in belih peščenih plažah, je vodilna turistična destinacija na Karibih. V prvih petih mesecih letošnjega leta je sprejela približno 5,6 milijona obiskovalcev.