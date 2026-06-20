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Avtor:
K. M.

Sobota,
20. 6. 2026,
9.42

Osveženo pred

10 minut

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požar Dominikanska republika letovišče

Sobota, 20. 6. 2026, 9.42

10 minut

Zagorelo luksuzno letovišče v Dominikanski republiki: umrla Italijanka, evakuiranih 1.700 turistov

Avtor:
K. M.

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Letovišče Dominikanska Republika | Požar je po navedbah operativnega centra pod nadzorom, vendar vzroke še preiskujejo. | Foto Reuters

Požar je po navedbah operativnega centra pod nadzorom, vendar vzroke še preiskujejo.

Foto: Reuters

Po večjem požaru v luksuznem obmorskem letovišču v Dominikanski republiki je umrla ženska, skoraj 1.700 turistov pa je bilo evakuiranih, so sporočile lokalne oblasti.

V požaru v hotelu Viva Wyndham Dominicus Beach je umrla 46-letna Italijanka Francesca Valentino, je sporočila reševalna služba DAEH. Tri osebe so odpeljali v bolnišnice, šest pa so jih oskrbeli na kraju dogodka, je dodala DAEH. Med žrtvami so bili gostje, obiskovalci in reševalci.

Videoposnetki, ki so jih delili lokalni mediji, so prikazovali goste oblake dima, ki so se dvigali nad karibsko obalo, medtem ko so plameni zajeli streho letovišča. "Predhodna opažanja kažejo, da se je ogenj zaradi vnetljivosti delov palmovih listov in vetra hitro širil," je sporočil Center za nujne primere (COE).

Goste so preselili v bližnje hotele 

Wyndham Hotels and Resorts, ki ima po vsem svetu približno 8.400 hotelov, se na prošnjo za komentar ni takoj odzval.

Požar je po navedbah operativnega centra pod nadzorom, vendar vzroke še preiskujejo. Goste so preselili v bližnje hotele. 

Dominikanska republika, znana po čistem morju in belih peščenih plažah, je vodilna turistična destinacija na Karibih. V prvih petih mesecih letošnjega leta je sprejela približno 5,6 milijona obiskovalcev.

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