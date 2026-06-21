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Avtorji:
K. M., STA

Nedelja,
21. 6. 2026,
6.21

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pogajanja Švica JD Vance ZDA Iran

Nedelja, 21. 6. 2026, 6.21

1 ura, 2 minuti

Bližnji vzhod

Začeli se bodo pogovori med ZDA in Iranom #vŽivo

Avtorji:
K. M., STA

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Poganja ZDA Iran v Švici | Podpredsednik ZDA JD Vance | Foto Reuters

Podpredsednik ZDA JD Vance

Foto: Reuters

Predstavniki ZDA in Irana naj bi danes v Švici predvidoma vendarle začeli tehnične pogovore o uresničevanju ta teden doseženega dogovora o končanju vojne na Bližnjem vzhodu. Ta se je znašel pred veliko preizkušnjo zaradi nadaljevanja izraelskih napadov na Libanon, zaradi katerih je Teheran napovedal vnovično zaprtje Hormuške ožine.

Dnevni pregled najpomembnejših dogodkov: 

6.22 ZDA in Iran naj bi v Švici začela tehnične pogovore o uresničitvi dogovora

6.22 ZDA in Iran naj bi v Švici začela tehnične pogovore o uresničitvi dogovora

ZDA in Iran sta v začetku tedna po dolgotrajnih pogajanjih dosegla dogovor o končanju vojne, ki sta jo konec februarja z napadi na Iran sprožila ZDA in Izrael. V naslednjih 60 dneh naj bi v okviru pogajanj dorekla njegovo uresničevanje in končni sporazum, med drugim glede iranskega jedrskega programa.

Začetek temu namenjenih pogovorov je bil sprva predviden v petek, a so ga preložili. Pakistan, ki že ves čas posreduje med stranema, je nato v soboto naznanil, da se bodo začeli danes v švicarskem Bürgenstocku. Prisotni naj bi bili tudi pakistanski in katarski posredniki.

Teheran je potrdil pot svojih pogajalec v Švico in pri tem poudaril pomen čimprejšnje uresničitve dogovora. V delegaciji naj bi bila glavni pogajalec Mohamed Bager Galibaf in zunanji minister Abas Argči.

V Švici sta že tudi posebni odposlanec ameriškega predsednika Donalda Trumpa Steve Witkoff in njegov zet ter Jared Kushner, je potrdil ameriški podpredsednik JD Vance, ki je dodal, da je pod njunim okriljem tehnična plat pogovorov. V prihodnjih dneh naj bi v Švico odpotoval tudi sam.

JD Vance in njegova žena Usha Vance sta prispela v Švico. | Foto: Reuters JD Vance in njegova žena Usha Vance sta prispela v Švico. Foto: Reuters

Dogovor se je sicer znašel na majavih tleh zaradi vnovičnih izraelskih napadov na jugu Libanona, kjer po lastnih trditvah odgovarja na napade šiitskega gibanja Hezbolah. Teheran trdi, da gre pri tem za kršitev dogovora o končanju vojne, saj ta vključuje tudi Libanon, zanj pa naj bi bile odgovorne ZDA. V odgovor je Teheran v soboto napovedal vnovično zaprtje ključne Hormuške ožine.

Steve Witkoff
Novice Trumpov odposlanec in iranski minister na poti na pogajanja v Švico #vŽivo
pogajanja Švica JD Vance ZDA Iran
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