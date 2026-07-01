Ruski predsednik Vladimir Putin je ruski vojski naročil pripravo načrtov za nove napade na Ukrajino, med katerimi naj bi bil tudi načrt za (ponoven) poskus zavzetja ukrajinske prestolnice Kijev, trdi vrhovni poveljnik oboroženih sil Ukrajine Oleksandr Sirski. Rusija je Kijev, najverjetneje s ciljem prevzema nadzora nad velemestom, sicer silovito napadla takoj po začetku invazije februarja 2022, a se je Ukrajincem takrat uspelo ubraniti, Rusi pa so se nato umaknili. V regiji Černigov so se medtem danes začele evakuacije mest in vasi, saj Ukrajina tam pričakuje skorajšnji začetek večjega ruskega napada.

Rusija bi kot odskočno desko za desant na Kijev, katerega cilj bi bilo potencialno zavzetje ukrajinske prestolnice, lahko tako kot februarja 2022 ponovno uporabila Belorusijo, je v intervjuju za ukrajinski spletni portal TSN dejal Oleksandr Sirski.

Najverjetnejši scenarij: napad na Černigov

Vladimir Putin je po njegovih besedah na mizo namreč prejel več različnih scenarijev za obnovitev napadov na Ukrajino v smeri Kijeva, najverjetnejši pa je po mnenju vrhovnega poveljnika ukrajinskih oboroženih sil napad iz smeri Brjanske oblasti, ki bo najprej uperjen proti ukrajinskemu mestu Černigov in okolici.

Bodeča žica in druge ovire na meji med rusko Brjansko oblastjo in ukrajinsko Černigovsko regijo. Foto: Reuters

Zaradi grožnje nove ruske ofenzive, ki jo v Ukrajini jemljejo zelo resno, se je danes tudi že začela evakuacija prebivalcev iz 12 ukrajinskih krajev v Černigovski regiji, ki ležijo blizu ukrajinsko-ruske meje oziroma v bližini Brjanske oblasti. Predhodno so v okolici Černigova že evakuirali sedem krajev.

Napad iz te smeri je po mnenju Sirskega "zelo verjeten", je dejal za TSN. Prvotni cilj Rusije pa je po njegovih besedah raztegniti frontno črto in Ukrajino prisiliti, da preusmeri del obrambnih sil, ki ruski vojski preprečujejo zavzemanje ozemlja na fronti na vzhodu države.

Rusija bi lahko napadla iz Belorusije, a bi bilo to zelo težko

Ena od možnosti, ki jo po besedah Sirskega pretehtavajo v Kremlju, je tudi napad iz Belorusije, a Sirski verjame, da je tak potek dogodkov glede na trenutne okoliščine manj verjeten.

Oleksandr Sirski, poveljnik ukrajinske vojske Foto: Reuters

Belorusija in Ukrajina sta se v zadnjih tednih namreč večkrat zapletali v medsebojne grožnje in svarila ter se obtoževali, da naklepata napade druga na drugo. Strasti so se nato nekoliko umirile, Sirski pa zato meni, da si Belorusija "agresorju, torej Rusiji, v trenutnih okoliščinah ne bi drznila ponuditi platforme za napadalne operacije". Opozarja pa, da je mogoče vse in da upoštevajo ter se ustrezno pripravljajo tudi na to možnost.

Začetek invazije februarja 2022: Rusija je takoj poskusila zavzeti Kijev, a ji ni uspelo

Rusija je v prvih dneh invazije na Ukrajino, ki se je začela 24. februarja 2022, poskusila hitro zavzeti Kijev. Načrt Rusije za padec ukrajinske prestolnice je po ocenah mnogih vojaških analitikov temeljil na več medsebojno povezanih vojaških operacijah iz različnih smeri in predpostavki o hitrem zlomu ukrajinske vlade.

Glavni elementi ruskega poskusa čimprejšnjega zavzetja Kijeva so bili zračni desant na letališče Hostomel (za vzpostavitev zračnega mostu), kopenski prodor iz Belorusije, raketni in letalski napadi na ukrajinska vojaška oporišča in kritično infrastrukturo (za oslabitev obrambe) ter sabotaže z uporabo posebnih enot.

Ikonični posnetek: napad ruskih specialnih enot na Hostomel, 24. februar 2022 Foto: posnetek zaslona/Twitter

Toda ukrajinski odpor je bil precej močnejši, kot so pričakovali v Kremlju. Rusiji letališča Hostomel obenem ni uspelo spremeniti v logistično vozlišče, ker ga je ukrajinsko topništvo načrtno razbilo in naredilo neuporabnega. Upiranja Ukrajine prav tako niso pričakovale dolge kolone ruskih oklepnikov, ki so se vile proti Kijevu, zato so imele ogromne težave z oskrbovanjem z gorivom in vzdrževanjem, obenem pa so bile lahke tarče za ukrajinske protioklepne enote.

Do konca marca 2022 je postalo jasno, da hitrega zavzetja Kijeva ne bo. Rusija je začela umikati svoje enote iz severne Ukrajine, v začetku aprila pa so se ruske sile umaknile tudi iz okolice Kijeva. Rusija se je takrat preusmerila v utrjevanje nadzora nad območji, ki jih je zavzela na jugu in vzhodu Ukrajine.

Do konca marca 2022 je postalo jasno, da hitrega zavzetja Kijeva ne bo. Foto: Shutterstock

Poskus hitrega zavzetja prestolnice velja za strateški neuspeh začetne ruske kampanje, nekateri podporniki Rusije pa so ga kasneje poskusili prikazati kot del velikega Putinega načrta in zvijače, ki je Rusiji omogočila zavzetje drugih regij Ukrajine.