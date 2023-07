Po mesecih napetosti med skupino Wagner (na fotografiji) in ruskim vojaškim vodstvom glede poteka vojne v Ukrajini je vodja plačancev Jevgenij Prigožin konec junija sprožil upor, ki pa se je po posredovanju beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka končal še isti dan. V skladu z dogovorom je Rusija umaknila obtožbe proti Prigožinu in wagnerjevcem dovolila, da zapustijo Ukrajino in Rusijo ter odidejo v Belorusijo.

Pomembnejši dogodki dneva:



17.39 Poljska in Litva svarita pred nevarnostjo Wagnerja v Belorusiji

13.34 Financial Times: Nov zakon bo Putinu omogočil, da v Ukrajino pošlje dodatnih sto tisoč vojakov

11.53 Ukrajina od ZDA želi varnostna zagotovila

10.19 Prigožin: Ne načrtujemo vpoklica novih kadrov, bomo pa to naredili v prihodnje

7.55 Ponoči napadli mesto Harkov

7.51 Zelenski: To je neizogiben, naraven in popolnoma pravičen proces

17.39 Poljska in Litva svarita pred nevarnostjo Wagnerja v Belorusiji

Litovski predsednik Gitanas Nauseda je ob obisku enega od mejnih prehodov z Belorusijo opozoril na nevarnost "provokacij". Istočasno je sicer dodal, da trenutno ni znakov, da bi skupina Wagner kaj takšnega pripravljala, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Podobne skrbi je izrazilo že več članov poljske vlade. Morawiecki je čez vikend zatrdil, da se je več kot 100 pripadnikov Wagnerja premaknilo v smeri koridorja Suwalki, ki ločuje Belorusijo od ruske enklave Kaliningrad. Redko poseljeni koridor, poimenovan po enem od tamkajšnjih poljskih mest, je strateško pomembno območje za zvezo Nato, ki v bližini ohranja stalno vojaško prisotnost.

Poljska je zaradi dejavnosti ruskih plačancev v Belorusiji v zadnjih tednih že premaknila dodatne vojaške in policijske sile proti vzhodu države. Foto: Reuters

Namestnik poljskega notranjega ministra Maciej Wasik pa je danes v radijskem gostovanju sporočil, da Poljska razpolaga s podatki o premikih pripadnikov skupine Wagner.

Te naj bi stalno spreminjali lokacijo v skladu s potrebami usposabljanja beloruskih enot. Osrednje oporišče imajo v osrednji Belorusiji, njihovi nadaljnji načrti pa niso znani, je povedal Wasik.

Kot je še povedal član skrajno desne poljske vlade, wagnerjevci v Belorusiji niso "na dopustu". "So brezobzirni kriminalci, ki se borijo in ubijajo za denar," je poudaril. V luči razmer Varšava, skupaj z Litvo in Latvijo, razmišlja o popolnem zaprtju meje z Belorusijo.

13.34 Financial Times: Nov zakon bo Putinu omogočil, da v Ukrajino pošlje dodatnih sto tisoč vojakov

Ruski parlament naj bi po poročanju Financal Timesa hitel s sprejetjem novega zakona, ki bo Vladimirju Putinu omogočil, da v boj proti Ukrajini pošlje dodatnih sto tisoč ljudi. "Ti amandmaji so bili napisani za veliko vojno in splošno mobilizacijo. In vonj po tisti veliki vojni se že čuti," je sporočil vodja obrambnega odbora dume Andrej Kartapolov.

Novi zakon naj bi Kremlju omogočil, da na hitro pošlje poziv za novačenje toliko ljudem, kolikor se mu zdi potrebno. Ko bodo izdali elektronsko obvestilo o mobilizaciji, se bodo po novem zakonu ruske meje nemudoma zaprle, da bi preprečili nov beg vojaško sposobnih moških.

Zgornja starostna meja za nastop obveznega roka bi se medtem dvignila s 27 na 30 let. Zaostrile bi se tudi kazni za zavrnitev služenja vojaškega roka.

11.53 Ukrajina od ZDA želi varnostna zagotovila

Kijev naj bi v prihodnjih dneh začel pogovore z Washingtonom, da bi pridobili varnostna jamstva, ki bi veljala v času do načrtovanega vstopa Ukrajine v zvezo Nato, je v nedeljo po navedbah nemške tiskovne agencije dpa povedal vodja urada ukrajinskega predsednika Andrij Jermak.

Jermak je ob tem na omrežju Telegram zapisal, da je namen načrtovanih pogovorov pridobiti konkretna in dolgoročna zagotovila, da bodo ZDA pomagale Ukrajini do zmage v vojni proti Rusiji, ter preprečevati prihodnja dejanja agresije Moskve.

Pogovori, ki so po njegovih besedah le prvi korak, naj bi se osredotočili na podporo in financiranje za Ukrajino na področju obrambe ter nadaljnje sankcije proti Rusiji. Ukrajina pripravlja tudi dvostranske sporazume z drugimi zaveznicami, je dejal.

Poleg tega je Jermak potrdil napovedi, da bo konec tedna v Savdski Arabiji potekalo srečanje predstavnikov 30 držav, namenjeno uresničevanju načrtov ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega za iskanje končne rešitve v vojni med Ukrajino in Rusijo, ki pa se srečanja ne bo udeležila.

Načrtovani pogovori predstavljajo zadnje v vrsti prizadevanj Savdske Arabije, da bi se uveljavila na diplomatskem odru v povezavi z vojno v Ukrajini. Maja je kraljevina gostila ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega na vrhu Arabske lige v Džedi, kjer je ta nekatere arabske voditelje obtožil, da si zatiskajo oči pred grozotami ruske invazije.

10.19 Prigožin: Ne načrtujemo vpoklica novih kadrov, bomo pa to naredili v prihodnje

Vodja zasebne vojaške skupine Wagner Jevgenij Prigožin pravi, da njegova skupina trenutno ne novači novih borcev, vendar pričakuje, da bodo to storili v prihodnosti. Novica je bila objavljena v skupini Telegram v obliki glasovnega sporočila.

"Dokler ne bomo čutili pomanjkanja osebja, ne bomo načrtovali novih zaposlitev," je v sporočilu dejal Prigožin.

Prav tako naj bi Prigožin v sporočilu povedal, da nobenemu izmed svojih borcev ni prepovedal, da se pridruži ruskim silam.

7.55 Ponoči napadli mesto Harkov

Ponoči so Rusi napadli mesto Harkov na severovzhodu Ukrajine. V napadu je bilo zadeto skladišče, en človek je bil pri tem poškodovan, poročajo ukrajinske oblasti. Kot dodajajo, se je napad zgodil okoli polnoči, izvedel pa ga je sistem S-300 iz regije Belgorod.

This night, #Russian invaders shelled #Kharkiv. A fire broke out in a warehouse building. pic.twitter.com/2E9LA3lG6p — NEXTA (@nexta_tv) July 31, 2023

7.51 Zelenski: To je neizogiben, naraven in popolnoma pravičen proces

"Vojna prihaja v Rusijo, v njena strateška središča in vojaška oporišča," je v nedeljo dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, potem ko je brezpilotno letalo zadelo poslovno okrožje v Moskvi. Vojna postopoma prihaja "na ozemlje Rusije, v njena kulturna središča in vojaška oporišča, in to je neizogiben, naraven in popolnoma pravičen proces", je dejal Zelenski v okviru dnevnega nagovora ob robu obiska v Ivano-Frankovsku na zahodu države. "Ukrajina se krepi," je dodal.

Rusija je v nedeljo zjutraj sporočila, da je ponoči odbila dva ločena ukrajinska napada brezpilotnih letal. Cilj enega od njih je bil priključeni polotok Krim, drugega pa Moskva. V ruski prestolnici, katere mednarodno letališče je bilo za kratek čas zaprto, sta bili nekoliko poškodovani dve poslovni stolpnici v glavnem poslovnem okrožju mesta. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so v napadu na Moskvo sodelovali trije brezpilotni letalniki, od katerih so enega sestrelili, preostala dva pa "nevtralizirali z elektronskim bojevanjem", poroča hrvaški Index.

