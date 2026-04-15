Vučić: Z Orbanom nama je skupna svoboda govora, misli in delovanja

Da sta bila Vučić in madžarski premier v odhajanju Viktor Orban v dobrih odnosih, je vsem dobro znano, Vučić pa je na televiziji dejal, "da imata z Orbanom istega botra, in to je svoboda govora, misli in delovanja".

"Najin skupni boter je, da imava svoji državi rada bolj kot kogarkoli in karkoli drugega na planetu. To je najin skupni imenovalec," je dejal Vučić.

"Najin skupni boter ni Putin, ampak svoboda"

Zavrnil je namigovanja novoizvoljenega madžarskega premierja Petra Magarya, da je njun skupni imenovalec Putin. "Imava skupnega botra, vendar to ni Putin, ampak svoboda," je dejal Vučić.

Vučić je izjavil še, da je bil "prečrtan, ko so mnogi evropski voditelji zapustili oblast, a on je še vedno tam", torej na oblasti.

"Ne vem, kdo je boter mojega prijateljstva z Macronom ali mojega prijateljstva z Giorgio Meloni. Tudi take stvari sem že slišal. Zaupam svojemu delu, in dokler mi bodo možgani služili, bomo zmagovali," je dejal Vučić.