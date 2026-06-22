Vsi se sprašujejo: Ima Trump hčerko, ki jo je skrival pred javnostjo?

Donald Trump je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil sliko neke mlade ženske s pripisom: "Super hčerka. Moja čast!!! Predsednik DJT." Glede na to, da ima po uradnih podatkih Trump le dve hčerki, Ivanko in Tiffany, so seveda številni spraševali, ali je to mogoče kakšna Trumpova hčerka, ki je bila do zdaj javnosti neznana oziroma prikrita.

"Kdo za vraga je to in zakaj se zdi, da misli, da je to njegova hči?" je napisal zvezdnik družbenih medijev Brian Krassenstein na omrežju X, ko je poobjavil sporočilo Donalda Trumpa.

Zmeda na družbenih omrežjih

S sliko in kratkim napisom na Truth Social je Trump povzročil zmedo. Številni na družbenih medijih se sprašujejo, za kaj gre – in še enkrat, kakšno je stanje duševnega zdravja ameriškega predsednika, piše švicarski medij Watson.

Na sliki, ki je videti starejša in jo je Trump objavil malo pred dnevom očetov v ZDA, je svetlolaska, ki drži telefonsko slušalko pri ušesu. Trumpov pripis se glasi: "Super hčerka. Moja čast!!! Predsednik DJT"

Kdo je ženska na fotografiji?

Vendar na fotografiji nista ne Ivanka in ne Tiffany Trump – dveh hčerki ameriškega predsednika. To je takoj sprožilo veliko igro ugibanja: Kdo je ta ženska in zakaj jo Trump imenuje svojo hčer?

Foto: posnetek zaslona/Donald Trump/Truth Social

Zdi se, da je bila ženska zdaj identificirana. Več ameriških medijev poroča, da je to Margo Catsimatidis. Po poročanju britanskega Daily Mirrorja je bila fotografija posneta v Camp Davidu med administracijo predsednika Billa Clintona med letoma 1993 in 2001, tj. na istem mestu, ki ga je Trump obiskal to soboto. Naključje? Obstajajo ugibanja, da je Trump morda tam odkril in fotografiral fotografijo.

Žena newyorškega milijarderja in njena hčerka

Margo Catsimatidis je žena newyorškega milijarderja Johna Catsimatidisa, lastnika imperija supermarketov Red Apple, ki danes vključuje verigo supermarketov Gristedes in različne podružnice. Ukvarja se tudi z naftnim poslom. Par je bil dolga leta prijatelj s Clintonovimi.

Vendar pa je Trump na fotografiji kot svojo hčerko menda imenoval Andreo Catsimatidis in ne Margo. Bivša žena Christopherja Nixona Coxa, vnuka nekdanjega predsednika Richarda Nixona, je predsednica Republikanske stranke na Manhattnu in Trumpova podpornica. Udeležila se je tudi Trumpove rokoborske predstave pred Belo hišo ob njegovem rojstnem dnevu.

Odziv Andree Catsimatidis

Zakaj jo je Trump v objavi posebej omenil, ni jasno. Bela hiša se še ni odzvala. Vendar se je Andrea Catsimatidis odzvala. V objavi X se zahvaljuje predsedniku, da jo je povabil na svojo rojstnodnevno zabavo.

Thank you Mr President! Thank you for inviting me to your birthday party, it was an amazing tribute filled with so much American pride. And thank you for everything you are doing for America! pic.twitter.com/PCgjgvJlqw — Andrea Catsimatidis (@AJ_Cats_) June 22, 2026

Tako skrivnost ostaja nerešena. Zato se še vedno širijo govorice, da je Trump žensko morda zamenjal za eno od svojih dejanskih hčera. Zagotovo to (verjetno) ve le sam ameriški predsednik, še piše Watson.