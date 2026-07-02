Več milijonov prebivalcev vzhodnega dela ZDA je danes zajel vročinski val, ki bo trajal do ponedeljka, napovedujejo meteorologi. Praznično vročino ob dnevu neodvisnosti 4. julija spremlja tudi visoka vlažnost. Oblasti opozarjajo na pričakovane izpade električne energije zaradi okrepljene uporabe klimatskih naprav.

Vročinski val je že nekaj dni pestil osrednji del ZDA, od danes pa tudi vzhod države. V večjih mestih kot je New York do konca tedna pričakujejo temperature do 40 stopinj Celzija, ki bodo toliko bolj uničujoče zaradi visoke vlažnosti.

Župan Zohran Mamdani je meščane opozoril, naj izklopijo vse električne naprave, ki jih ne potrebujejo nujno in nastavijo termostate klimatskih naprav na ne nižje od 25 stopinj Celzija.

Medtem ko so v New Yorku danes namerili 37 stopinj, pa so temperature v prestolnici Washington že presegle 40 stopinj in Washington Post poroča, da je Washington trenutno bolj vroč kot 99 odstotkov preostalega sveta.

Vročina povzroča težave tudi nogometnim navdušencem, ki spremljajo svetovno prvenstvo na stadionih oziroma po raznih množičnih navijaških centrih in lokalih večjih mest na prostem.

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Več sto javnih stavb služi kot zasilne hladilnice

V New Yorku so za pomoč tistim, ki ne premorejo plačila dodatno visokih računov za elektriko zaradi klimatskih naprav odprli več sto javnih stavb kot zasilne hladilnice, podaljšali obratovalni čas javnih bazenov, omogočili subvencije za plačevanje električnih računov, meščani pa kot ponavadi s pomočjo gasilcev ali brez njih odpirajo obcestne hidrante in ustvarjajo umetne potoke hladne vode.

Tokratni vročinski val bi lahko pokvaril praznovanja ob 250. obletnici osamosvojitve ZDA, saj v soboto in nedeljo meteorologi napovedujejo hude nevihte, med drugim tudi v Washingtonu, kjer je predsednik ZDA Donald Trump za 4. julij naročil ognjemet.