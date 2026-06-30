Ameriško vrhovno sodišče je danes s šestimi glasovi proti trem razveljavilo izvršni ukaz predsednika Donalda Trumpa za ukinitev pravice do ameriškega državljanstva z rojstvom na ozemlju ZDA, poročajo ameriški mediji.

Pravica do državljanstva za vse, ki so rojeni na ozemlju ZDA, je že okoli 150 let ustavna pravica v ZDA. Trumpov ukrep je bil sporen od samega začetka, zato so ga sodišča po hitro vloženih tožbah nemudoma blokirala.

Trumpova vlada se je po blokadah na nižjih stopnjah odpravila na vrhovno sodišče, kjer je predsednik računal na pomoč konservativne večine, poroča Politico.

Konservativni sodniki so ga pustili na cedilu

Njegov poskus odprave pravice so na devetčlanskem vrhovnem sodišču podprli trije konservativni sodniki, z liberalno manjšino treh sodnic pa sta glasovala konservativna predsednik sodišča John Roberts in Amy Coney Barrett. Konservativni sodnik Brett Kavanaugh se z mnenjem večine, da je državljanstvo z rojstvom ustavna pravica, ni strinjal, vendar pa je obenem menil, da Trumpov ukaz ni veljaven, ker je v nasprotju z obstoječo zakonodajo, poroča Politico.

Trump je svoj izvršni ukaz utemeljil tudi na teoriji zarote, da tuje ženske prihajajo množično rojevat v ZDA, da otrok dobi državljanstvo, nato pa zaradi tega skuša do državljanstva priti še širša družina in tako naj bi se širil krog demokratskih volivcev, je poročala televizija MS NOW.

Tako pravico zagotavlja 35 držav

Trump je z ukazom skušal odvzeti pravico do državljanstva otrokom tistih, ki niso državljani ZDA. Torej otrokom nezakonitih priseljencev, študentov, poslovnežev, ali tistim, ki so v ZDA le na obisku. Imetnikom dovoljenja za delo in bivanje v ZDA te pravice ni skušal odvzeti.

Trump je trdil, da le ZDA zagotavljajo pravico do državljanstva samo na podlagi rojstva. Po podatkih organizacije Worlds Population Review tako pravico zagotavlja skupaj 35 držav.

Odločitev o pravici do državljanstva je ena najbolj odmevnih odločitev konservativnega vrhovnega sodišča proti Trumpu, kamor spadata tudi ukinitev njegovih vzajemnih carin mimo kongresa in poskus odpustitve članice odbora centralne banke Federal Reserve.

Je pa konservativna večina v številnih drugih primerih odločila v prid predsedniku. Najbolj odmevno v ponedeljek, ko mu je dala pooblastila za samovoljno odpuščanje tudi v zveznih agencijah, ki veljajo za neodvisne. Liberalna sodnica Sonia Sotomayor je zapisala, da so njeni konservativni kolegi predsedniku Trumpu s tem dali kraljeva pooblastila, je poročal CNN.