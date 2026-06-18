Voditelji članic EU, med njimi premier Janez Janša, bodo danes na zasedanju v Bruslju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim razpravljali o nadaljnji podpori Ukrajini.

Zelenski se bo predsednikom vlad in držav članic EU pridružil, potem ko je v zadnjem času pri evropski podpori Kijevu prišlo do pomembnih premikov. Med drugim je Ukrajina skupaj z Moldavijo v začetku tedna po dveh letih čakanja začela vsebinski del pogajanj o članstvu v uniji, v kratkem pa si lahko obeta tudi prvo izplačilo v okviru 90 milijard evrov vrednega evropskega posojila.

Različne odločitve EU o podpori Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo je do nedavnega blokiral madžarski premier Viktor Orban, ki ga je po zmagi na aprilskih parlamentarnih volitvah na položaju nasledil Peter Magyar. Ta se bo danes prvič udeležil zasedanja Evropskega sveta.

Voditelji, ki bodo po napovedih virov v Bruslju po dolgem času znova enotni glede Ukrajine, naj bi se osredotočili predvsem na nadaljnje korake v zvezi z ukrajinskim približevanjem uniji.

Lahko pa bi spregovorili tudi o neposrednih pogovorih z Moskvo, potem ko so neimenovani evropski uradniki po poročanju tujih tiskovnih agencij v sredo razkrili, da je imel predsednik Evropskega sveta Antonio Costa v zadnjih tednih kratke diplomatske stike s Kremljem.

Predsedniki vlad in držav članic bodo sicer dvodnevno zasedanje, ki bo za Janšo prvo po ponovnem prevzemu položaja, začeli z razpravo o napredku pri izpolnjevanju načrta za dokončanje evropskega notranjega trga do konca leta 2027. Ob večerji pa se bodo posvetili še iskanju enotnosti pri odzivanju na vse večja neravnovesja na globalnem trgu, pri čemer bodo v središču trgovinski odnosi s Kitajsko.