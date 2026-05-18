V hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v soboto okoli 23.20 na ulici Donje Svetice v Zagrebu, je umrla 22-letna peška. Peška je pravilno prečkala cesto na prehodu za pešce, ko jo je zbil 31-letni voznik.

Vozilo znamke škoda z zagrebškimi registrskimi tablicami je vozil 31-letnik, ki mu je vozniško dovoljenje že poteklo, so sporočili s policije. Vozil je proti jugu po ulici Donje Svetice v Zagrebu, prometna nesreča pa se je zgodila na križišču z Nartsko ulico na označenem prehodu za pešce.

Policija trdi, da se voznik prehodu za pešce ni približal s primerno hitrostjo. S sprednjim delom vozila je trčil v 22-letno peško, ki je pravilno prečkala cesto na prehodu za pešce. Peška je zaradi hudih poškodb umrla na kraju nesreče, njeno truplo pa so prepeljali na Inštitut za sodno medicino in kriminalistiko v Zagreb, poročajo hrvaški mediji.

Pobegnil z mesta nesreče, a se naslednje jutro sam javil na policiji

Po nesreči je voznik pobegnil s kraja nesreče, a je naslednje jutro sam prišel na policijsko postajo, kjer so organi opravili kriminalistično preiskavo. Policija je pri vozniku opravila tudi test alkoholiziranosti in ugotovili, da je koncentracija alkohola v krvi znašala 0,68 promila. Voznika so aretirali.

Zoper 31-letnega voznika bo pristojnemu državnemu tožilstvu v Zagrebu vložena kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče v cestnem prometu po 227. členu kazenskega zakonika. Nato bodo voznika predali nadzorniku pridržanja, še poročajo mediji.