Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
A. P. K.

Ponedeljek,
18. 5. 2026,
7.45

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

Natisni članek
peške policija Zagreb prometna nesreča

Ponedeljek, 18. 5. 2026, 7.45

34 minut

Voznik v Zagrebu na prehodu za pešce do smrti povozil 22-letno dekle

Avtor:
A. P. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09
policija, Hrvaška, hrvaška policija | 31-letni voznik je s kraja nesreče pobegnil in se na policiji sam zglasil naslednje jutro. | Foto Shutterstock

31-letni voznik je s kraja nesreče pobegnil in se na policiji sam zglasil naslednje jutro.

Foto: Shutterstock

V hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v soboto okoli 23.20 na ulici Donje Svetice v Zagrebu, je umrla 22-letna peška. Peška je pravilno prečkala cesto na prehodu za pešce, ko jo je zbil 31-letni voznik.

Vozilo znamke škoda z zagrebškimi registrskimi tablicami je vozil 31-letnik, ki mu je vozniško dovoljenje že poteklo, so sporočili s policije. Vozil je proti jugu po ulici Donje Svetice v Zagrebu, prometna nesreča pa se je zgodila na križišču z Nartsko ulico na označenem prehodu za pešce.

Policija trdi, da se voznik prehodu za pešce ni približal s primerno hitrostjo. S sprednjim delom vozila je trčil v 22-letno peško, ki je pravilno prečkala cesto na prehodu za pešce. Peška je zaradi hudih poškodb umrla na kraju nesreče, njeno truplo pa so prepeljali na Inštitut za sodno medicino in kriminalistiko v Zagreb, poročajo hrvaški mediji.

Pobegnil z mesta nesreče, a se naslednje jutro sam javil na policiji

Po nesreči je voznik pobegnil s kraja nesreče, a je naslednje jutro sam prišel na policijsko postajo, kjer so organi opravili kriminalistično preiskavo. Policija je pri vozniku opravila tudi test alkoholiziranosti in ugotovili, da je koncentracija alkohola v krvi znašala 0,68 promila. Voznika so aretirali.

Zoper 31-letnega voznika bo pristojnemu državnemu tožilstvu v Zagrebu vložena kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče v cestnem prometu po 227. členu kazenskega zakonika. Nato bodo voznika predali nadzorniku pridržanja, še poročajo mediji.

kolaž reševalec
Novice Oglasil se je reševalec, ki je prvi prihitel na mesto tragedije v Ljubljani #video
prometna nesreča na Hrvaškem
Novice Težka prometna nesreča na Hrvaškem, slovenski voznik s hudim prekrškom
peške policija Zagreb prometna nesreča
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Nakupi do 24 obrokov

Nakupi do 24 obrokov

Preverite pestro ponudbo televizorjev, računalnikov, zvočnikov, skirojev, pomivalnih in sušilnih strojev, izdelkov za vrt in okolico. Dostava je brezplačna.
Modri Fon maja

Modri Fon maja

Z mobitelom Honor Magic8 Pro ali Honor 600 Lite dobite vrhunsko tehnologijo, izjemno vzdržljivost in napredne funkcije. Preverite.
Paketi NEO

Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Že za 32,99 EUR/mesec za 2 leti.