Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtorji:
N. V., M. T., STA

Sobota,
25. 4. 2026,
13.45

Osveženo pred

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14

Natisni članek

Volodimir Zelenski: Ukrajina je pripravljena na pogovore z Rusijo

Volodimir Zelenski | V Kijevu naj bi bili na pogovore tudi neposredno z Vladimirjem Putinom trenutno pripravljeni predvsem zato, ker so po njihovi oceni na bojišču na vzhodu Ukrajine v veliko boljšem položaju kot lani, zasluga za to pa gre predvsem ukrajinskim dronom, ki ruske ofenzivne operacije pogosto zaustavijo, še preden dosežejo frontno črto. Na fotografiji ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. | Foto Reuters

Foto: Reuters

Ukrajina je pripravljena na tristranske pogovore o koncu vojne z Rusijo, ki bi lahko potekali v Azerbajdžanu, če bi Moskva pokazala pripravljenost za dialog, je ob današnjem obisku v Bakuju dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Kijev in Baku sta sicer ob obisku Zelenskega podpisala šest dokumentov o sodelovanju.

Zelenski se je danes v Bakuju sestal z azerbajdžanskim predsednikom Ilhamom Alijevim. V ospredju so bila varnostna vprašanja, specifično sodelovanje na področju obrambne industrije, je na omrežju X sporočil ukrajinski predsednik.

Ob srečanju z azerbajdžanskim kolegom je medtem dejal, da je Ukrajina pripravljena na tristranske pogovore o koncu vojne z Rusijo in da bi ti lahko potekali v Azerbajdžanu.

Medtem ko je pozornost večjega dela sveta usmerjena v novo vojno na Bližnjem vzhodu, si Ukrajina intenzivno prizadeva obuditi mirovne pogovore z Rusijo. Ukrajina si pri tem želi predvsem neposrednega srečanja med Volodimirjem Zelenskim in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom. Foto: Reuters

"Predsedniku Azerbajdžana smo povedali, da smo pripravljeni na tristranske pogovore. Takšne pogovore smo imeli v Turčiji, prav tako smo imeli takšne pogovore z našimi ameriškimi partnerji v Švici," je dejal po poročanju ukrajinske tiskovne agencije Ukrinform.

Kijev in Baku sta ob obisku Zelenskega podpisala šest dokumentov o sodelovanju. Ukrajinski predsednik podrobnosti ni delil, dejal je le, da se tičejo različnih področij. Povedal je tudi, da ukrajinski strokovnjaki za brezpilotne letalnike že delujejo v Azerbajdžanu.

Predsednik
Novice "Če bi bil Rus, bi jutri napadel Evropo"

Ukrajina in Rusija izmenjali novo skupino ujetnikov

Ukrajina in Rusija sta v petek izmenjali po 193 vojnih ujetnikov, sta potrdila ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in rusko obrambno ministrstvo. To je v tem mesecu druga izmenjava ujetnikov med stranema.

Sprti strani sta od začetka vojne pred več kot štirimi leti že večkrat izmenjali vojne ujetnike ter trupla in posmrtne ostanke padlih vojakov, kar je eno izmed redkih področij sodelovanja med njima. Foto: Reuters

"193 ukrajinskih borcev se vrača domov v okviru izmenjave ujetnikov," je na družbenem omrežju X sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Dodal je, da Kijev ne bo pozabil na nikogar od svojih in da se vsak dan trudijo, da bi svoje ljudi iz ujetništva pripeljali nazaj domov.

Izmenjavo so potrdili tudi v Moskvi. Tamkajšnje obrambno ministrstvo je sporočilo, da so njihovi vrnjeni vojaki trenutno na zdravstvenih pregledih v Belorusiji. "Združeni arabski emirati in ZDA so zagotovili humanitarno posredovanje, da bi olajšali vrnitev ruskih vojakov iz ujetništva," je dodalo.

Nove žrtve medsebojnih napadov

Medsebojni nočni napadi Rusije in Ukrajine z brezpilotniki so zahtevali žrtve. Po navedbah ukrajinskih oblasti je v ruskih napadih umrlo šest ljudi, več kot 30 je bilo ranjenih. Na ruski strani so medtem našteli sedem ranjenih.

V Romuniji strmoglavil ruski dron

Na ozemlju Romunije, natančneje v okrožju Tulcea v bližini ukrajinske meje pa je strmoglavil ruski dron. Incident ni zahteval žrtev, zabeležili so le manjšo materialno škodo, potem ko je dron trčil v prizidek stanovanjske stavbe. Oblasti so evakuirale več kot 200 ljudi.

VEČ NOVIC
Ne spreglejte
