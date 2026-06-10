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Avtor:
M. T.

Sreda,
10. 6. 2026,
18.53

Osveženo pred

28 minut

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Natisni članek
Volodimir Zelenski Ukrajina Rusija Vojna v Ukrajini Vladimir Putin dron raketa

Sreda, 10. 6. 2026, 18.53

28 minut

Volodimir Zelenski napoveduje težke čase za Rusijo

Avtor:
M. T.

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Volodimir Zelenski | "Rusija razume, da bo, ko bomo vsak dan lahko proizvajali 600 brezpilotnih letal in raket, to vojno začela čutiti na enak način, kot jo čutimo mi," je poudaril Volodimir Zelenski. | Foto Reuters

"Rusija razume, da bo, ko bomo vsak dan lahko proizvajali 600 brezpilotnih letal in raket, to vojno začela čutiti na enak način, kot jo čutimo mi," je poudaril Volodimir Zelenski.

Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal, da bo Rusija vojno kmalu izkusila na enak način kot Ukrajina.

"Rusija razume, kaj bo, ko bomo imeli vsak dan 600 novih dronov in raket"

Predsednik Ukrajine je na srečanju z voditelji skandinavskih in baltskih držav v Estoniji dejal, da bo Ukrajina kmalu imela dovolj proizvodnih kapacitet, da se bo na nenehne ruske zračne napade začela odzivati v enaki meri.

"Rusija razume, da bo, ko bomo vsak dan lahko proizvajali 600 brezpilotnih letal in raket, to vojno začela čutiti na enak način, kot jo čutimo mi," je poudaril Volodimir Zelenski.

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Tolikšno število na novo proizvedenih dronov in raket je po besedah Zelenskega namreč potrebno, da bi ukrajinski odzivi na ruske zračne napade lahko dejansko postali sorazmerni. 

Ukrajina je tako rekoč vsak dan oziroma vsako noč tarča ruskih zračnih napadov. Na fotografiji eden od nedavnih silovitih napadov na ukrajinsko prestolnico Kijev. | Foto: Reuters Ukrajina je tako rekoč vsak dan oziroma vsako noč tarča ruskih zračnih napadov. Na fotografiji eden od nedavnih silovitih napadov na ukrajinsko prestolnico Kijev. Foto: Reuters

Ukrajina zmanjšuje odvisnost od tuje pomoči

Ukrajina trenutno sicer modernizira proizvodnjo orožja. Poveljnik ukrajinskih oboroženih sil Oleksander Sirski je pred kratkim med drugim odobril začetek razvoja novih raket, ki bodo lahko zadele do dva tisoč kilometrov oddaljene tarče. 

Ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov je medtem potrdil, da razvijajo tudi ukrajinsko tako imenovano jadralno bombo Virivnjuvač (najprimernejši prevod za to ime bi bil Izravnalnik), ki bo namenjena udarcem globoko onkraj frontne črte.

Rusija jadralne oziroma "drsne" bombe fab-500 in fab-1500 proti Ukrajini uporablja že dlje časa, veljajo pa za izredno nevarno orožje, pred katerim se je zelo težko oziroma skoraj nemogoče ubraniti. 

Ena od prvih prototipnih jadralnih bomb, ki jo je v vojni proti Rusiji lani uporabila Ukrajina. | Foto: posnetek zaslona/Defense Express/X Ena od prvih prototipnih jadralnih bomb, ki jo je v vojni proti Rusiji lani uporabila Ukrajina. Foto: posnetek zaslona/Defense Express/X

Domači razvoj orožja za Ukrajino sicer ni pomemben le zato, ker bo omogočil učinkovitejše odzivanje na ruske (zračne) napade, temveč tudi za bistveno zmanjšanje odvisnosti od pomoči, ki jo Ukrajini zagotavljajo druge države. Ukrajina bo svojo vojaško tehnologijo v prihodnje najverjetneje tudi izvažala – to že počne na področju dronov, na katerem velja za svetovno velesilo. 

Mihail Galuzin
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