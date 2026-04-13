Po objavi volilnih rezultatov na Madžarskem je v javnosti zaokrožil videoposnetek, na katerem je Zsolt Hegedus, zdravnik in politik opozicijskega gibanja Tisza, sproščeno plesal na odru ob proslavljanju volilnega izida.

Posnetek, ki ga je na družbenih omrežjih prva delila Noémi Zalavári, prikazuje Hegedusa v sproščenem vzdušju po razglasitvi rezultatov, kjer se skupaj z drugimi udeleženci prepusti glasbi in plesu. Video je postal viralen in sprožil številne odzive na družbenih omrežjih.

Kdo je Zsolt Hegedus?

Zsolt Hegedus je madžarski zdravnik, specializiran za ortopedijo, ki je v zadnjih letih pridobil tudi politično prepoznavnost. Povezan je z opozicijskim političnim gibanjem Tisza, kjer se omenja kot strokovnjak s področja zdravstva.

Čeprav se njegovo ime v nekaterih objavah pojavlja v kontekstu prihodnjih političnih funkcij, uradnih potrditev o morebitnih ministrskih ali državnih položajih za zdaj ni.