ZDA ukinjajo sankcije na nafto iz Irana

ZDA so začasno ukinile sankcije proti iranski nafti, potem ko je ameriški podpredsednik JD Vance napovedal, da bo Iran po pogovorih v Švici dovolil jedrskim inšpektorjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) vrnitev v državo. Kot razlog za ukinitev sankcij ZDA izpostavljajo tudi vzpostavitev prometa skozi Hormuško ožino s strani Teherana.

Poudarki dneva



17.06 ZDA v ukinitev sankcij proti iranski nafti

15.00 Vance: Iran bo v državo povabil inšpektorje IAEA

6.36 Novi krog pogajanj med ZDA in Iranom po navedbah posrednikov končan s spodbudnim napredkom

17.06 ZDA v ukinitev sankcij proti iranski nafti

ZDA so začasno ukinile sankcije proti iranski nafti, potem ko je ameriški podpredsednik JD Vance napovedal, da bo Iran po pogovorih v Švici dovolil jedrskim inšpektorjem Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) vrnitev v državo. Kot razlog za ukinitev sankcij ZDA izpostavljajo tudi vzpostavitev prometa skozi Hormuško ožino s strani Teherana.

Vance je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal, da je bila po maratonskem krogu pogajanj v Švici vzpostavljena "zelo dobra podlaga" za sklenitev končnega dogovora. Tudi iranski uradniki so pogovore opisali kot konstruktivne.

Inšpektorji IAEA sicer že dlje časa nimajo več dostopa do jedrskih objektov v Iranu, potem ko so bili nekateri izmed njih med 12-dnevno vojno junija lani tarča napadov Izraela in ZDA. Že tako omejeno zaupanje je nato skrhala vojna, ki se je konec februarja začela z ameriško-izraelskimi napadi na Iran. Na fotografiji iranski jedrski kompleks v Natanzu. Foto: Reuters

Ob tem je pojasnil, je iranska stran pristala tudi na to, da bodo ponovno povabili inšpektorje IAEA v svojo državo. Odločitev Teherana je označil za prvi korak k trajnemu končanju jedrskega programa v Iranu in ocenil, da se bodo pogovori z inšpektorji o njihovi vrnitvi začeli kmalu.

Ameriško ministrstvo za finance je nato v ločenem sporočilu navedlo, da začasno odpravlja sankcije proti Iranu, da bi islamski republiki omogočili proizvodnjo, prodajo in dobavo surove nafte ter sorodnih proizvodov do 21. avgusta.

Med konkretnimi razlogi za ustavitev sankcij je ameriški minister za finance Scott Bessent navedel zavezo Teherana k vzpostavitvi "prostega in odprtega prometa" skozi Hormuško ožino ter dovoljenje za vstop inšpektorjev IAEA v državo.

15.00 Vance: Iran bo v državo povabil inšpektorje IAEA

Iran se je strinjal, da bo v državo povabil inšpektorje Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA), je danes sporočil ameriški podpredsednik JD Vance. Dodal je še, da je prvi krog pogovorov med ZDA in Iranom v Švici postavil dobre temelje za sklenitev končnega sporazuma o končanju vojne, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Iranci so se strinjali, da bodo ponovno povabili inšpektorje IAEA v svojo državo," je novinarjem v švicarskem letovišču Bürgenstock povedal Vance in ocenil, da se bodo pogovori z inšpektorji o njihovi vrnitvi začeli kmalu.

Odločitev Teherana o vrnitvi inšpektorjev je označil za pomemben mejnik za ameriški narod in prvi korak k "trajni denuklearizaciji" oziroma trajnemu končanju jedrskega programa v Iranu.

Podpredsednik ZDA JD Vance je danes še ocenil, da so pogovori med delegacijama ZDA in Irana v Švici postavili dobre temelje za sklenitev končnega sporazuma. Foto: Reuters

6.36 Novi krog pogajanj med ZDA in Iranom po navedbah posrednikov končan s spodbudnim napredkom

Nov krog pogajanj med ZDA in Iranom za sklenitev končnega sporazuma o končanju vojne, ki je potekal v nedeljo v Švici, se je zaključil s spodbudnim napredkom, sta davi sporočila posrednika Katar in Pakistan. Pogajanja v letovišču Bürgenstock se bodo po njunih navedbah do konca tedna nadaljevala na tehnični ravni, poročajo tuje tiskovne agencije.

Katar in Pakistan sta v današnji skupni izjavi navedla, da se je "odbor na visoki ravni" dogovoril o "načrtu za dosego končnega sporazuma v roku 60 dni".

Zapisala sta še, da je bila vzpostavljena "komunikacijska linija", da bi se izognili incidentom in nesporazumom ter zagotovili varen prehod trgovskih plovil skozi Hormuško ožino". Cilj je zagotoviti varen prehod komercialnih ladij skozi to gospodarsko pomembno plovno pot.

Ob tem sta posrednika izpostavila, da je cilj v 60 dneh doseči končni sporazum, tako kot predvideva nedaven dogovor med stranema. Med drugim bodo delovale delovne skupine za iranski jedrski program in zahodne sankcije, sta sporočila.

Kot sta Katar in Pakistan poudarila v skupni izjavi, objavljeni na družbenem omrežju X, so nedeljski pogovori potekali v pozitivnem in konstruktivnem vzdušju. "Dosežen je bil spodbuden napredek, vključno z vzpostavitvijo mehanizma za nadaljnja pogajanja," še piše v izjavi.

Na pogovorih so po navedbah posrednikov ustanovili forum, ki naj bi zagotovil spoštovanje premirja tudi v Libanonu, kjer se medsebojno napadata izraelska vojska in proiransko šiitsko gibanje Hezbolah. Konec spopadov v Libanonu je tudi del okvirnega sporazuma med Iranom in ZDA iz prejšnjega tedna.