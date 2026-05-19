Avtorji:
R. K., STA

Torek,
19. 5. 2026,
12.05

Vodja skupine EPP Manfred Weber podprl morebitno novo Janševo vlado

Vodja politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) Manfred Weber je danes v Strasbourgu glede nastajajoče nove slovenske vlade pod vodstvom Janeza Janše izpostavil pomen stabilnosti ter oblikovanja vlade, ki bo proevropska, proukrajinska in bo spoštovala vladavino prava. Janša ima po njegovi oceni izkušnje, da bo to lahko zagotovil.

V odgovoru na novinarsko vprašanje, kako komentira dejstvo, da bo najverjetnejša nova Janševa vlada imela podporo Resnice, znane po suvernističnih in proruskih stališčih, je Weber izpostavil, da so proevropska usmerjenost, podpora Ukrajini in spoštovanje vladavine prava smernice EPP, ki jih morajo upoštevati vse vlade v Evropi.

Po Webrovih besedah ni dvoma, da bosta Janša in njegova vlada spoštovala ta načela. Poudaril je še, da bo Janša postal pNova vladaredsednik slovenske vlade v skladu z voljo volivcev na volitvah.

Weber Janši zaželel srečo

Weber je spomnil, da je bil Janša leta 2022, ko je prav tako vodil slovensko vlado, eden prvih evropskih voditeljev, ki so obiskali Ukrajino po začetku ruske agresije.

"Zato srečno," je Janši zaželel vodja politične skupine EPP, kamor sodi tudi SDS.

Kandidatura predsednika SDS za mandatarja za sestavo vlade bo po napovedih v DZ vložena danes. Do ponedeljka zvečer so namreč vse stranke bodoče koalicije - poleg Janševe SDS še NSi, SLS, Fokus in Demokrati - potrdile koalicijsko pogodbo in vstop v vlado. Prav tako lahko Janša računa na podporo Resnice.

