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Avtor:
K. M.

Petek,
19. 6. 2026,
16.00

Osveženo pred

44 minut

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Natisni članek
voditeljica lažne novice Lionel Messi Lionel Messi Oče

Petek, 19. 6. 2026, 16.00

44 minut

Voditeljica pred milijoni dejala, da je umrl Messijev oče, in Messija spravila v jok

Avtor:
K. M.

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Voditeljica | Voditeljica Florencia Peña je po incidentu odstopila. | Foto Posnetek zaslona

Voditeljica Florencia Peña je po incidentu odstopila.

Foto: Posnetek zaslona

"Nočem prinašati slabih novic, ampak Messijev oče je pravkar umrl. Sredi svetovnega prvenstva bo moral oditi," je argentinska voditeljica Florencia Peña dejala v oddaji v živo na Luzu TV, medtem ko je Lionel Messi igral tekmo proti Alžiriji. S temi besedami je Messija spravila v jok. Njegov oče je namreč hudo bolan. Zaradi širjenja lažnih informacij je izgubila službo.

Novica se je hitro izkazala za lažno. Peña se je javno opravičila in odstopila. "Družini Messi se opravičujem za grozen trenutek, ki ga verjetno preživljajo. Globoko me je sram, da sem bila jaz prenašalka te bolečine."

Dodala je, da ji je informacijo med oddajo posredovala produkcijska ekipa. "Moram pojasniti, da sem do te lažne informacije prišla med oddajo v živo. Produkcijska ekipa jo je potrdila in jaz sem jim verjela. Kljub temu prevzemam svoj del odgovornosti za napako, zato sem se odločila odstopiti in prekiniti sodelovanje z Luzu TV. Še enkrat se iskreno opravičujem, naredila sem napako."

Jorge Messi ima resne zdravstvene težave, vendar okreva

Družina Messi je nato sporočila, da ima Jorge Messi zdravstvene težave, vendar okreva, in pozvala javnost, naj ne širi nepreverjenih informacij. Tudi Luzu TV je izdala izjavo, v kateri je obsodila objavo nepreverjene novice in potrdila prekinitev sodelovanja z odgovornimi.

"Globoko obžalujemo incident, ki se je zgodil v našem programu. Za našo televizijo je nesprejemljivo objavljati občutljive informacije brez temeljitega predhodnega preverjanja. Posledično se je vodstvo Luzu TV odločilo prekiniti sodelovanje z vsemi odgovornimi osebami, Florencia Peña pa se je odločila za odstop. Ponovno potrjujemo svojo zavezanost odgovorni, strogi in spoštljivi komunikaciji,"  je zapisano v izjavi.

Trenutek, ko je voditeljica v živo v programu sporočila, da je umrl Messijev oče, si lahko ogledate spodaj. 

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