Voditeljica pred milijoni dejala, da je umrl Messijev oče, in Messija spravila v jok

"Nočem prinašati slabih novic, ampak Messijev oče je pravkar umrl. Sredi svetovnega prvenstva bo moral oditi," je argentinska voditeljica Florencia Peña dejala v oddaji v živo na Luzu TV, medtem ko je Lionel Messi igral tekmo proti Alžiriji. S temi besedami je Messija spravila v jok. Njegov oče je namreč hudo bolan. Zaradi širjenja lažnih informacij je izgubila službo.

Novica se je hitro izkazala za lažno. Peña se je javno opravičila in odstopila. "Družini Messi se opravičujem za grozen trenutek, ki ga verjetno preživljajo. Globoko me je sram, da sem bila jaz prenašalka te bolečine."

Dodala je, da ji je informacijo med oddajo posredovala produkcijska ekipa. "Moram pojasniti, da sem do te lažne informacije prišla med oddajo v živo. Produkcijska ekipa jo je potrdila in jaz sem jim verjela. Kljub temu prevzemam svoj del odgovornosti za napako, zato sem se odločila odstopiti in prekiniti sodelovanje z Luzu TV. Še enkrat se iskreno opravičujem, naredila sem napako."

Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor.



Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción… — Florencia Peña (@Flor_de_P) June 18, 2026

Jorge Messi ima resne zdravstvene težave, vendar okreva

Družina Messi je nato sporočila, da ima Jorge Messi zdravstvene težave, vendar okreva, in pozvala javnost, naj ne širi nepreverjenih informacij. Tudi Luzu TV je izdala izjavo, v kateri je obsodila objavo nepreverjene novice in potrdila prekinitev sodelovanja z odgovornimi.

"Globoko obžalujemo incident, ki se je zgodil v našem programu. Za našo televizijo je nesprejemljivo objavljati občutljive informacije brez temeljitega predhodnega preverjanja. Posledično se je vodstvo Luzu TV odločilo prekiniti sodelovanje z vsemi odgovornimi osebami, Florencia Peña pa se je odločila za odstop. Ponovno potrjujemo svojo zavezanost odgovorni, strogi in spoštljivi komunikaciji," je zapisano v izjavi.

Trenutek, ko je voditeljica v živo v programu sporočila, da je umrl Messijev oče, si lahko ogledate spodaj.