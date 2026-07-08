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Avtorji:
Sa. B., STA

Sreda,
8. 7. 2026,
6.36

Osveženo pred

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Natisni članek

Natisni članek
Ankara Turčija Vrh Nata Obrambni izdatki Vojna v Ukrajini

Sreda, 8. 7. 2026, 6.36

5 minut

Vrh Nata

Voditelji Nata o obrambnih izdatkih in podpori Ukrajini #video

Avtorji:
Sa. B., STA

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Termometer prikaže, kako vroč je članek.

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Voditelji članic zveze Nato, med njimi premier Janez Janša, bodo danes na vrhu v Ankari razpravljali o povečevanju obrambnih izdatkov, krepitvi proizvodnih zmogljivosti obrambne industrije, večji vlogi Evrope pri zagotavljanju lastne varnosti ter nadaljnji podpori Ukrajini.

Potem ko so se v torek zvečer zbrali na večerji v predsedniški palači, kjer jih je gostil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan, se bodo danes voditelji med drugim posvetili razpravam o izpolnjevanju zavez z lanskega vrha v Haagu o zvišanju proračunskih izdatkov za varnost in obrambo na pet odstotkov bruto domačega proizvoda (BDP) do leta 2035. Od tega bodo države 3,5 odstotka namenile za temeljne obrambne potrebe.

Medtem ko naj bi nekatere države ta cilj dosegle že letos, Slovenija kot edina za temeljne obrambne potrebe ne bo namenila niti dveh odstotkov BDP, kažejo v torek objavljene ocene zavezništva.

Tudi o vojni v Ukrajini

Predsedniki vlad in držav članic Nata bodo poleg tega razpravljali o krepitvi proizvodnih zmogljivosti obrambne industrije, potem ko so v torek predstavniki držav in podjetij naznanili nove obrambne projekte v vrednosti več deset milijard dolarjev.

Med temami vrha, ki se ga je v torek udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, je še nadaljnja podpora Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Za letos naj bi članice Nata Kijevu zagotovile vojaško pomoč v višini 70 milijard evrov, na podobni ravni pa naj bi jo ohranile tudi v prihodnjem letu.

V luči napetosti med obema stranema Atlantika, ki glede na torkove izjave predsednika ZDA Donalda Trumpa ne popuščajo, pa bodo razpravljali tudi o večji vlogi Evrope pri zagotavljanju lastne varnosti.

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