Voditelja Kitajske in Severne Koreje za krepitev vezi in sodelovanja

Kitajski predsednik Ši Džinping in severnokorejski voditelj Kim Jong-un sta ob drugem dnevu Šijevega obiska v Pjongjangu potrdila namero o krepitvi sodelovanja med sosednjima državama na več področjih, od politike do gospodarstva, kulture, znanosti in obrambe, poročajo tuje tiskovne agencije.

Voditelja si bosta ob dogovoru za obsežno širitev sodelovanja med državama prizadevala za začetek "novega poglavja" v odnosih, ob sklicevanju na poročanje severnokorejske državne tiskovne agencije KCNA in kitajske tiskovne agencije Xinhua navaja nemška dpa.

Kim je med drugim dejal, da Severna Koreja v celoti podpira načelo ene Kitajske, ne glede na morebitne spremembe v mednarodnih razmerjih moči. Peking v okviru politike ene Kitajske Tajvan obravnava kot del svojega ozemlja in ne izključuje morebitne uporabe sile za združitev Tajvana s Kitajsko.

Posadila jelko, ki simbolizira prijateljstvo, ki se nenehno obnavlja

Ši danes zaključuje dvodnevni obisk v Severni Koreji – s Kimom sta po dvostranskem srečanju danes obiskala t.i. stolp prijateljstva, spominsko obeležje za kitajske vojake, padle v korejski vojni, ter posadila jelko, ki po navedbah kitajskih medijev simbolizira "prijateljstvo, ki se nenehno obnavlja".

V ponedeljek pa je severnokorejski voditelj skupaj s soprogo in več visokimi uradniki Šija gostil na svečani večerji, kjer so v nagovorih med drugim obeležili 65. obletnico podpisa sporazuma o prijateljstvu med sosednjima državama. Ši je obljubil, da Peking ne bo odstopil od svojih zavez k obrambi skupnih interesov Kitajske in Severne Koreje.

Kitajska je že desetletja daleč najpomembnejša trgovinska partnerica Severne Koreje in ključni vir diplomatske in gospodarske podpore za državo, ki se sooča z mednarodno diplomatsko izolacijo in številnimi sankcijami.

Ši je bil v Pjongjanju deležen veličastnega sprejema, veliko je bilo govora o prijateljstvu in krepitvi vezi, pri tem pa sta se obe strani v veliki meri izogibali izjavam o perečih vprašanjih, kot je severnokorejski jedrski program in morebitna jedrska razorožitev Korejskega polotoka.

Kitajski predsednik se je v sosednji državi mudil prvič po letu 2019, s Kimom pa sta se pred tem srečala šestkrat – nazadnje septembra lani, ko je Ši severnokorejskega voditelja in ruskega predsednika Vladimirja Putina povabil v Peking na vojaško parado ob 80. obletnici konca druge svetovne vojne. Ši je Severno Korejo izbral za svoj prvi letošnji obisk v tujini, potem ko je v zadnjih tednih v Pekingu gostil številne svetovne voditelje, tudi Putina in predsednika ZDA Donalda Trumpa.