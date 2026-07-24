Vlada za ublažitev rasti cen goriv začasno znižala prispevek

Vlada je danes na dopisni seji sprejela ukrepe za ublažitev rasti cen goriv. Za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje tako začasno za dva meseca ne bo treba obračunavati prispevka za energetsko učinkovitost in okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida.

Vlada je izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o zagotavljanju prihrankov energije in sprejela Sklep o višini okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida. Z obema ukrepoma se za motorni bencin, dizelsko gorivo in ekstra lahko kurilno olje do 28. septembra začasno določata prispevek za energetsko učinkovitost in okoljska dajatev v višini nič, s čimer se ublaži rast končnih cen goriv, so navedli v sporočilu za javnost.

Zaradi vojne v Iranu cene naraščajo

Kot posledica vojaškega posredovanja v Iranu naraščajo nabavne cene naftnih derivatov, ki neposredno vplivajo na oblikovanje reguliranih najvišjih dovoljenih drobnoprodajnih cen bencina, dizelskega goriva in kurilnega olja na bencinskih servisih zunaj avtocest in hitrih cest. Z namenom ublažitve vpliva visokih cen na gospodinjstva je vlada odločila, da sta neosvinčen 95-oktanski bencin, dizelsko gorivo in kurilno olje od 28. julija 2026 do 28. septembra oproščena plačila prispevka za energetsko učinkovitost (prispevek URE) in okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (CO₂ dajatev).

S tem se bo preprečilo izrazito povišanje drobnoprodajnih cen reguliranih naftnih derivatov. Neosvinčen bencin bo zaradi obeh ukrepov cenejši za 0,07832 evra na liter, dizelsko gorivo in kurilno olje pa za 0,09130 evra na liter brez DDV. Ob upoštevanju DDV bo drobnoprodajna cena bencina nižja za 0,09555 evra na liter, dizelskega goriva in kurilnega olja pa za 0,11139 evra na liter glede na vsakokrat veljavno drobnoprodajno ceno, izračunano skladno z veljavno metodologijo.